Fráncfort, Capital Mundial del Diseño 2026 por su visión democrática

Fráncfort.- La Organización Mundial del Diseño (WDO, por sus siglas en inglés) seleccionó a Fráncfort, Alemania, como Capital Mundial del Diseño 2026 , luego de que la ciudad presentara una sólida propuesta para utilizar el diseño como una herramienta estratégica destinada a promover la democracia, la sostenibilidad, la innovación y la participación ciudadana en toda una región metropolitana.

Según la WDO, con sede en Montreal, la propuesta ganadora de Fráncfort, titulada Diseño para la Democracia: Atmósferas para una Vida Mejor, concibe el diseño como mucho más que una cuestión estética. La iniciativa pone énfasis en la creación de espacios públicos, servicios y procesos de toma de decisiones que fomenten la participación ciudadana, la inclusión y la cohesión social.

Otro de los factores que influyó en la selección de Fráncfort fue la fortaleza del ecosistema de diseño de la región Rin-Meno. Esta área metropolitana integra sectores como las finanzas internacionales, la manufactura, el transporte, la arquitectura, la educación superior y las instituciones culturales, creando un entorno en el que el diseño sirve como vínculo entre la industria, el gobierno y las comunidades locales.

La designación contempla un programa público de un año de duración que incluye talleres, exposiciones, conferencias internacionales y festivales, reuniendo a diseñadores, artistas, investigadores y profesionales creativos de todo el mundo.

DIARIO LAS AMÉRICAS asistió a la quinta edición del GNTB Incoming & Brand Summit, una conferencia anual de turismo organizada por la Oficina Nacional Alemana de Turismo, donde se presentaron muchas de estas iniciativas.

Petra Hedorfer, directora ejecutiva de la Oficina Nacional Alemana de Turismo, inauguró el encuentro con una conferencia sobre el posicionamiento internacional de Alemania como destino turístico, las tendencias globales del turismo y la estrategia de marca de la organización.

“¿Cómo nos perciben como país?”, preguntó. “Se trata de las personas, la cultura, el turismo, la inmigración, las exportaciones y el gobierno”.

Hedorfer explicó que la imagen internacional de Alemania ha cambiado significativamente durante las últimas dos décadas.

“Hace 20 años, Alemania se asociaba con el acero, la industria, la ciencia e incluso con la contaminación del aire”, afirmó. “Hicimos nuestro trabajo mediante legislación y políticas medioambientales, y hoy podemos decir que estamos entre los países más sostenibles del mundo. Ahora la gente asocia a Alemania con su belleza natural, sus ciudades vibrantes y sus encantadores pueblos”.

Actualmente, Alemania es el octavo país más visitado del mundo, tras recibir 39,6 millones de visitantes internacionales en 2025.

DIARIO LAS AMÉRICAS también conversó con el profesor Roland Lambrette, estratega de diseño que desempeñó un papel clave para que Fráncfort obtuviera la designación de Capital Mundial del Diseño 2026.

“Muchas de nuestras ciudades son puramente funcionales”, explicó. “Uno quiere ir del punto A al punto B lo más rápido posible, y lo consigue, pero no tiene tiempo para comunicarse”.

Para Lambrette, un diseño urbano bien concebido puede fortalecer la vida democrática.

“Eso es precisamente lo que queremos demostrar: cómo un diseño inteligente de los espacios públicos fortalece a la sociedad, fomenta la comunicación y refuerza el proceso democrático. Si no hablamos unos con otros, cada persona forma sus opiniones de manera aislada y solo se preocupa por sí misma. Eso termina convirtiéndose en un problema”.

En todo el mundo, las sociedades enfrentan desafíos ambientales, sociales, políticos y económicos, mientras que los sistemas democráticos son sometidos a crecientes presiones debido a la polarización y el extremismo.

“Las personas necesitan sentirse incluidas en el proceso democrático”, señaló. “Debemos demostrarles que sus opiniones importan, que sus votos cuentan y que sus preguntas son importantes. Nuestras instituciones se han vuelto tan grandes que mucha gente ya no siente que forma parte de ellas. Tenemos que trabajar desde el nivel de los barrios”.

Según Lambrette, la participación constituye un elemento fundamental en todo proceso de diseño.

“Todos nuestros proyectos giran en torno a la participación: incorporar al público en los procesos políticos y de diseño. Si se quiere construir una casa, hay que hablar con los vecinos. Si se desea rediseñar una calle, hay que preguntar a quienes la utilizan todos los días. Hay que democratizar el proceso de diseño para que las personas comprendan que sus opiniones son valiosas. Hay que respetar al público”.

Añadió que Fráncfort es, en sí misma, un ejemplo de inclusión.

“Nos enorgullece que aquí vivan personas de alrededor de 178 nacionalidades. Celebramos la diversidad y queremos que todos se sientan orgullosos de vivir aquí mientras reciben el apoyo que necesitan”.

No obstante, reconoció que el idioma sigue siendo una de las principales barreras para la integración.

“Muchos migrantes necesitan apoyo adicional para aprender alemán y lograr una integración plena”.

Consultado sobre si una diversidad cultural tan amplia podría representar una amenaza para el patrimonio alemán, Lambrette rechazó esa premisa.

“El patrimonio de Alemania es la migración. No estaríamos aquí sin los polacos, los italianos, los españoles y las personas que llegaron desde todas las direcciones. Este país es producto de la migración. La migración no es el problema; la integración es un arte, y debemos hacerlo mejor. Ahí es donde el diseño puede ayudar”.