Miami Children's Museum crea experiencia interactiva con "Peanuts"

El Miami Children's Museum y Peanuts Worldwide LLC presentan la experiencia interactiva "Take Care with Peanuts: The Exhibit".

La nueva experiencia rinde homenaje a la icónica tira cómica creada por Charles M. Schulz. Basada en la iniciativa global de Peanuts, que fomenta el cuidado entre las personas y el planeta, Take Care with Peanuts es una muestra interactiva y educativa para niños, que está abierta al público durante seis meses para promoverá los valores que fueron temas centrales de los cómics: la amistad, la empatía y el cuidado personal.

Una oportunidad para reforzar los valores en la comunidad de Miami

“Estamos encantados de anunciar nuestra asociación con Peanuts para llevar Take Care with Peanuts a nuestro querido museo. Esta nueva exposición interactiva no solo celebra la atemporal y querida tira cómica Peanuts, sino también los valores fundamentales para el desarrollo y bienestar de nuestros niños,” dijo en un comunicado Deborah Spiegelman, directora ejecutiva del Miami Children’s Museum. “Diseñamos cada sección para que resuene con las personalidades y valores únicos de los icónicos personajes de Peanuts, creando un espacio interactivo donde los niños pueden aprender, explorar y crecer mientras abrazan la importancia de cuidarse a sí mismos, a los demás y a nuestro valioso planeta. Invitamos a las familias a unirse a nosotros para esta encantadora y educativa aventura”, agregó.

Miami Children’s Museum-2-cortesía.jpg El Miami Children's Museum y Peanuts Worldwide LLC presentan la experiencia interactiva "Take Care with Peanuts: The Exhibit". Cortesía/Carma Connected

“Desde su lanzamiento en 2020, nuestro objetivo con la iniciativa Take Care with Peanuts ha sido llegar a la próxima generación para enseñarles a los niños la importancia de cuidar: cuidarse a sí mismos, cuidar de los demás y cuidar del planeta”, agregó Craig Herman, vicepresidente de Experiencias Globales de Marca para Peanuts. “Una parte clave de nuestra estrategia para lograr este objetivo es colaborar con socios, como el Miami Children’s Museum, que no solo educan e inspiran a los niños, sino que también crean experiencias divertidas y atractivas para que toda la familia las disfrute y ame”, añadió.

A través de esta experiencia, la pandilla de Peanuts inspirará y motivará acciones que nos recordarán la importancia de valorarnos a nosotros mismos, a quienes nos rodean y a este lugar al que llamamos hogar. Cada personaje principal tendrá una sección dedicada que destacará sus intereses únicos, valores y rasgos de personalidad. Se incorporarán exhibiciones de los personajes en tamaño infantil, acompañadas de fragmentos destacados de los cómics. Además, en línea con el mensaje de la experiencia sobre el cuidado del medio ambiente, se utilizarán materiales sostenibles en todo su diseño para reforzar la importancia de cuidar nuestro planeta.

Esta instalación de Take Care with Peanuts promete ser un espacio inmersivo y educativo para niños, que lleva el mundo de Peanuts a fanáticos de todas las edades mientras transmite valores importantes y fomenta la participación activa.

Take Care with Peanuts: The Exhibit es posible gracias al apoyo del Miami-Dade County Tourist Development Council, el Miami-Dade County Department of Cultural Affairs, el Cultural Affairs Council, el alcalde del condado de Miami-Dade y la Junta de Comisionados del Condado.