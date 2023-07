Michael Peña: "Hay que trabajar, pero también disfrutar la vida"

Protagonizada por John Krasinski, en la piel del nuevo director adjunto de la CIA, Jack Ryan, el drama político sigue al personaje principal que se da a la tarea de traer a la luz la corrupción interna en la agencia. Pero al hacerlo descubre operaciones secretas que mostrarían la vulnerabilidad del país.

La serie está inspirada en el analista de la CIA Jack Ryan, personaje ficticio que creó el novelista estadounidense Tom Clancy, conocido por ilustrar en sus libros historias de espionaje y estrategia militar ambientadas durante y después de la Guerra Fría.

En esta última entrega de esta producción, Michael Peña encarna a Domingo Chávez, un exsoldado del Ejército de EEUU quien se une a la CIA y se propone vengar la muerte de seres queridos.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con el actor hollywoodense sobre su participación en esta temporada de la serie y de su evolución en el cine desde sus actuaciones en películas como Crash, Babel, Million Dollar Baby o Ant-Man.

-¿Qué fue lo que te sedujo de la serie Tom Clancy’s Jack Ryan?

Quería trabajar en un show así, porque me encantó trabajar en Narcos: México y hablé con mis agentes a ver que podíamos encontrar. Es muy difícil encontrar algo que nos guste y que sea muy bueno. Y lo que pasó fue que John Krasinski me llamó y me dijo: hay un papel, Domingo Chávez en esta temporada de Jack Ryan, ¿cómo lo ves? Y dije: me parece muy bien. Entonces, vi la primera temporada y me encantó, la vi en dos días y le dije: lo que quieras tú. Después, en nueve meses, me mandó el guion, los primeros dos. Me encantó y le dije vamos a trabajar. Empecé a ver otra vez el primer episodio y paré porque quiero verlo con la familia. Nos encanta la serie de Jack Ryan.

-Dices que es difícil encontrar algo que te guste y sea bueno, ¿qué es lo que buscas o tomas en cuanta para ser parte de un proyecto?

Cuando leo algo, está bonito y va a significar mucho dinero, pues qué bueno. Pero si siento la emoción, no sé lo que va a pasar y quiero ver esa película, entonces sé que quiero trabajar en ese proyecto como actor o productor.

-¿Quién es tu personaje en esta serie?

Domingo Chávez es un militar que nació en el este de Los Ángeles y trabaja con la CIA. Hace unos jales (trabajos) para la CIA muy particulares. Esta vez tiene un trabajo, lo que pasa es que muchos de sus amigos se mueren y quiere hablar con los responsables, pues quiere matarlos, quiere saber quién lo hizo y por qué. Entonces, tiene la venganza en el corazón.

-¿Cómo ha sido tu evolución actoral desde tus personajes en Crash, Babel o Million Dollar Baby?

Siempre estoy leyendo y estudiando más y más. Me encanta contar historias, y siempre estoy trabajando con alguien para ver qué puedo mejorar. Es algo que me encanta, quiero mejorar cada año. Es algo que siempre estoy viendo cómo mejorar, ya sea la voz, el movimiento, o el análisis del guion. Ya tengo unos 30 años haciendo esto y todavía creo que puedo mejorar.

-¿Crees que el hecho de ser latino te haya abierto puertas en Hollywood o crees que eso te haya encasillado en cuanto a los personajes?

Cuando empecé no era muy fácil, la gente no quería ver latinos, los morenos sí la tenían más fácil, pero para mí fue muy difícil. No sabía si esto era lo que iba a ser toda la vida, pero lo que pasó hace unos 10 años, que no sé qué fue, a lo mejor fueron las redes sociales, pero vivimos tiempos muy diferentes en los que los latinos sí pueden trabajar. Tenemos a Pedro Pascal, Diego Luna, Gael García, ellos están trabajando bien, pero es diferente para los latinos americanos. Todavía necesitamos que mejore, pero ya tendremos más oportunidades. Son tiempos diferentes y eso me encanta, qué bueno que pasó estando yo vivo.

-¿Como latino nacido en EEUU sientes una dualidad en cuanto a tu identidad cultural?

Eso también está cambiando un poco, porque cuando estoy en EEUU soy americano, pero quiero hacer más películas en español o en Spanglish, o en inglés y español. Hoy en día hay mucho más espacio, en comparación a 10 años atrás, para los latinos en Hollywood.

Quiero explorar más oportunidades en cuanto a películas en español y que hablen de mi herencia, quiero hacer más películas latinas.

-¿Con que actor o actriz te gustaría actuar y qué personaje te gustaría interpretar en español?

A mí me gustan más los directores. De los latinos apenas trabajé con una que se llama Alejandra Márquez, que hizo la película Las niñas bien, que me encantó. También trabajé con ella en A million Miles Away, que un 30 por ciento es en español, y me encantó. Pero mi español es algo que puedo mejorar, nunca lo he estudiado, no más lo hablé en la casa con mis papás. Y todavía lo estoy aprendiendo, porque en la escuela aprendí inglés, pero nunca estudié español. Siento que lo hablo como un chiquillo, estoy mejorando (risas).

-Creciste en una familia mexicana, ¿qué tradiciones aún conservas de tu infancia?

Mis padres son mexicanos, trabajaban en el campo como campesinos. Siempre trabajaron mucho, pero también disfrutaban la vida. Y es algo que yo hago y por lo que les doy gracias a mis papás, porque así vivo la vida y así le digo a mi hijo que debe vivir. Tenemos que trabajar duro y disfrutarlo. Cuando éramos pobres, trabajábamos mucho durante horas, pero también nos encantaba ir al parque cada sábado. Recuerdo a mis papás con las chelas (cervezas) y mi mamá también viendo los partidos de fútbol. Y estábamos contentos, pero también trabajamos muy duro. Y es algo que todavía hago.

-¿Cómo descubres que querías ser actor?

Estaba trabajando en Chicago en un edificio y había mucha gente medio extraña. Recuerdo que fui a casa y la mamá de mi mejor amigo me dijo que le gustaba cómo contaba las historias y me preguntó por qué no era actor. Y yo dije: ¿cómo que actor? Nadie en el barrio donde vivía era actor. Entonces me dijo: me vas a prometer que vas a ir a una prueba. Fui y no me gustó, quería salir. Me dijeron puedes regresar y regresé seis veces más después de eso. Y me dijeron tienes que ser actor. Me dijeron que la actuación no pagaba mucho, pero que con las películas se podía hacer dinero. Después de eso me fui a Los Ángeles.