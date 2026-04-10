En camino a Pakistán, JD Vance insta a Irán a "no jugar" con Washington

El vicepresidente estadounidense, JD Vance , partió este viernes hacia Islamabad e instó a Irán a "no jugar" con Washington , en medio de fuertes divergencias y acusaciones mutuas de no respetar el acuerdo de alto al fuego.

Desde que se pactó la tregua de dos semanas, Washington dejó claro que el tema de Hezbolá en Líbano no estaba incluido en el acuerdo y fue Irán, el gran padrino y patrocinador de los terroristas de Hezbolá, quien exigió horas después de anuncio.

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Israel se declara determinado a continuar atacando los terroristas proiraníes de Hezbolá, que fueron quienes atacaron a Tel Aviv el 28 de febrero cuando comenzó la ofensiva militar contra el régimen asesino de los ayatolás.

El viernes, ocho miembros de las fuerzas de seguridad de Líbano murieron en ataques en el sur del país, según la agencia de prensa estatal libanesa.

Para Irán, que esas conversaciones tengan lugar dependerá de que el alto al fuego sea "en todos los frentes, en particular en Líbano", insistió el portavoz de la cancillería iraní, Esmail Baqai.

Cuando se anunció el cese el fuego, Pakistán, nunca dijo como afirman medios de prensa que la tregua se aplicaría "en todos lados, incluido Líbano". Por eso Israel y Washington lo aclararon de forma inmediata.

¿Negociar de buena fe? Irán jamás lo ha hecho

El entonces presidente Barack Obama regaló casi 2.000 millones de dólares y le levantó todas las sanciones de EEUU a Irán para que firmara la paz y dejara de enriquecer uranio. El régimen de Teherán jamás cumplió con la propuesta. Ahora no hará nada diferente, a pesar de que se encuentra acorralado y casi aniquilado.

A la espera de los negociadores, Islamabad se convirtió en una ciudad fantasma con un fuerte dispositivo de seguridad. Las conversaciones están previstas en un hotel de lujo.

Sobre una carretera, de un puente colgaba una gran pancarta que rezaba "Negociaciones en Islamabad abril 2026", con banderas de Estados Unidos y de Irán.

Pakistán había invitado a las delegaciones a reunirse el viernes, pero JD Vance no llegará hasta el sábado temprano.

"Vamos a intentar mantener una negociación positiva", declaró JD Vance a los periodistas antes del despegue desde la Base Conjunta Andrews.

"Si los iraníes están dispuestos a negociar de buena fe, nosotros, desde luego, estamos dispuestos a extender la mano abierta. Si van a intentar jugárnosla, entonces verán que el equipo negociador no será muy receptivo", advirtió.

El vicepresidente lidera la comitiva estadounidense junto al emisario especial Steve Witkoff y Jared Kushner, yerno de Donald Trump.

En Irán, ni siquiera está claro que una delegación de Teherán vaya a partir hacia Islamabad.

"La información divulgada por algunos medios según la cual un equipo de negociadores iraníes habría llegado a Islamabad (...) es falsa", reportó la agencia de prensa Tasnim.

La agencia recalcó que "las negociaciones están suspendidas" mientras no se incluya en "el alto el fuego en Líbano".

Negociaciones en Washington sobre Líbano

En paralelo a las tratativas entre Irán y Estados Unidos, la próxima semana deberían tener lugar conversaciones entre Líbano e Israel en Washington, según un responsable estadounidense.

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, anunció que había ordenado a su gabinete emprender "negociaciones directas" con Beirut. Pero el grupo terrorista quiere guerra, no desea negociar.

Se tratata de una iniciativa que Hezbolá rechazó. Este viernes, su jefe, Naim Qasem, llamó a los dirigentes libaneses a no hacer "concesiones" a Israel.

Líbano se vio arrastrado a la guerra en Oriente Medio el 2 de marzo, cuando Hezbolá comenzó a atacar a Israel en represalia por la muerte del guía supremo iraní Alí Jamenei en un bombardeo el primer día de la ofensiva estadounidenseisraelí.

Este viernes, el territorio israelí fue de nuevo blanco de cohetes lanzados desde Líbano, y el ejército israelí volvió a bombardear el sur de ese país.

Difícil acuerdo

Incluso si las delegaciones terminan sentándose en la mesa, las posturas opuestas en cuestiones clave hacen difícil un acuerdo.

El jefe de la Organización de la Energía Atómica de Irán descartó restringir el enriquecimiento de uranio, una de las principales demandas de Israel y Estados Unidos para evitar que Teherán se haga con un arma nuclear.

Tampoco se entrevé una salida fácil a la situación en el Estrecho de Ormuz, por donde pasa un 20% del petróleo que se comercia a nivel mundial.

Aunque su reapertura era una de las condiciones del alto el fuego, desde su implementación solo un puñado de buques lo han cruzado.

Trump acusó el jueves a Irán de incumplir los términos del acuerdo.

Ante la fragilidad del alto el fuego, la prudencia reina en los mercados donde el petróleo subía ligeramente este viernes, aunque todavía por debajo de los 100 dólares.

FUENTE: Con información con AFP.