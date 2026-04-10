Inflación en EEUU sube al 3,3% tras aumento del precio del petróleo

La deudas de los estadounidenses en tarjetas de crédito se disparó bajo el gobierno de Joe Biden con la peor inflación de las últimas cinco décadas.

El Índice de Precios de Consumo (IPC) en Estados Unidos registró en marzo un 3,3% interanual, el nivel más alto desde mayo de 2024 y a tono con los pronósticos del mercado.

El dato se corresponde con al subida estimada frente al 2,4% de febrero, impulsado por los precios de la gasolina debido a la ofensiva militar contra el régimen terrorista de Irán.

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La inflación subyacente, que excluye los índices de energía y los alimentos registró un 2,6%, una décima más que en febrero, informó este viernes el Buró de Estadísticas Laborales (BLS), a tono con el moderado impacto estimado de los aranceles del presidente Donald J. Trump, antes del posible incremento derivado del conflicto en Oriente Medio.

El bloqueo del Estrecho de Ormuz por parte de Irán en medio de la ofensiva de EEUU e Israel contra el régimen de los ayatolás hizo subir el precio de los hidrocarburos debido a la interrupción del paso de tanqueros por el estratégica vía marítima.

Respecto a febrero, la inflación sube 0.9%

En términos mensuales, la inflación subió un 0,9% en el tercer mes del 2026, después del incremento del 0,3% anterior.

La inflación subyacente registró un aumento intermensual del 0,2%, al mismo nivel de febrero, reveló el reporte del BLS.

El índice de energía se ubicó como el principal motor de la subida, con un aumento del 10,9% en marzo, impulsado por un aumento del 21,2% en el índice de la gasolina, que representó casi tres cuartas partes del incremento mensual del índice general.

El economista jefe de la Casa Blanca, Kevin Hassett, reconoció hoy los efectos negativos de la guerra y pronosticó que una vez que se recupere "el ritmo normal" en el tránsito en el Estrecho de Ormuz, "esperamos que la situación vuelva a la normalidad".

"Lo que esperamos, y lo que anticipan los mercados de futuros, es que se produzca, como saben, una rápida reducción en los precios de la energía una vez que logremos reabrir el Estrecho. Actualmente hay embarcaciones cruzando, pero lo hacen a cerca del 10% de su ritmo habitual", dijo a Fox Business.

Costo de la vivienda aumenta un 0,3%

Sobre las negociaciones entre Irán y EEUU este fin de semana en Pakistán, el director del Consejo Económico Nacional de la Casa Blanca insistió en que Washington ha enviado a "un equipo élite", pero matizó que cuentan "con planes de respaldo en caso de ser necesario".

El costo de la vivienda, usualmente el dato que más contribuye a la crecida del CPI, aumentó un 0,3 %, mientras que el precio de los alimentos se mantuvo sin cambios en marzo después de subir un 0,4 % en febrero y el de alimentos fuera del hogar subió un 0,2%.

En términos interanuales el componente de energía aumentó un 12,5 %, mientras que el de alimentos creció un 2,7 %.

Las tarifas aéreas, la ropa, el mobiliario del hogar, la educación y los vehículos nuevos estuvieron entre los índices que aumentaron en marzo.

Entre los que disminuyeron se incluyen la atención médica, el cuidado personal y los automóviles y camiones usados.

La inflación, junto a los datos de desempleo y el producto interior bruto (PIB), es clave para evaluar la salud de la economía y le servirá a la Reserva Federal para tomar decisiones en materia de política monetaria durante su próxima reunión prevista para los próximos 28 y 29 de abril.

FUENTE: Con información con AFP.