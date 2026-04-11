Sevilla reafirma su relación con Coral Gables y el sur de Florida

Angie Moreno y Vince Lago , entrega de imagen del Cristo del Gran Poder al Museo de Coral Gables.

Belén Alfaro Hernández, Angie Moreno, Vince Lago y Elvira Marcos Salazar, entrega de imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena.

Belén Alfaro Hernández, Angie Moreno, Vince Lago, Elvira Marcos Salazar y Santiago García Dils de la Vega, presentación en el Museo de Coral Gables.

MIAMI.- Una embajada del ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, en España, visita Miami para entregar una imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena y otra del Cristo del Gran Poder al Museo de Coral Gables , como parte de la relación que las une como ciudades hermanas, y promover el turismo a la ciudad española.

“A Coral Gables nos une la historia y la hermandad. Coral Gables surgió de la visión de George Merrick. Un hombre que pensó en Sevilla, en el sur de España, en el Mediterráneo, para crear esta ciudad”, señaló la vicealcaldesa y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno.

En efecto, Merrick puso en marcha la creación de una urbanización a semejanza de las construcciones del sur de España y con un par de arquitectos y diseñadores lo logró. Juntos crearon el híbrido concepto de arquitectura mediterránea, con amplias calles, arboledas y casonas, además de una versión razonable de la Giralda de Sevilla como elemento central del Hotel Biltmore.

Tanto la imagen de la Macarena como la del Cristo del Gran Poder forman parte de la cultura más ferviente de los sevillanos, sobre todo en Semana Santa cuando ambas son llevadas en andas sobre los hombros de gente fervorosa y multitudes salen a las calles para aplaudirlas y cantarles saetas.

Por otra parte, tanto la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández, como la consejera de Turismo de España en Miami, Elvira Marcos Salazar, y el alcalde de Coral Gables, Vince Lago, expusieron sus apreciaciones por las relaciones culturales y comerciales que unen a ambas ciudades, así como España, la Florida y Estados Unidos.

Minutos antes de la entrega de los obsequios, el encargado de promoción de turismo a Sevilla, Santiago García Dils de la Vega, hizo una exhaustiva presentación sobre los valores culturales e históricos de Sevilla.

García Dils resaltó que el primer mercado emisor de visitantes en Sevilla es Estados Unidos y que vendría bien establecer una ruta aérea directa entre Miami y la capital andaluza.

“Presten atención aerolíneas: un vuelo directo a Sevilla”, reclamó con la gracia que caracteriza al andaluz.

Y resaltó que Sevilla “tiene el casco histórico más extenso de España y el tercero de Europa”, solo superado por Roma y Génova.

“Tenemos tres monumentos que son patrimonio de la humanidad: la Catedral de Sevilla, que es la iglesia gótica más grande del mundo, con su Giralda, por supuesto. El Alcázar, que es también palacio real porque es Reyes de España en Sevilla; y el Archivo de Indias, que es el lugar que recoge toda la documentación relacionada de la historia de América”.

Y si a esto sumamos la abundante arquitectura sevillana urbana, un robusto calendario de actividades culturales, el flamenco, la música y la gastronomía, además de un inventario importante de hoteles de todo tipo, Sevilla es una ciudad para visitar.

Mientras tanto, a la espera del vuelo directo, varias son las aerolíneas que prestan servicio desde Miami y las principales ciudades de Estados Unidos a Madrid y Barcelona, donde puede abordar otro avión, el tren o el autobús a Sevilla.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular española para recibir información adecuada.

Para más información, consulte el portal VisitaSevilla.es en internet.