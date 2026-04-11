sábado 11  de  abril 2026
FLORIDA

Sevilla reafirma su relación con Coral Gables y el sur de Florida

Conmovedores obsequios al museo de la Ciudad Bonita y detallada presentación sobre valores culturales e históricos de la capital andaluza caracterizaron la presentación

Belén Alfaro Hernández, Angie Moreno, Vince Lago,&nbsp;Elvira Marcos Salazar y Santiago García Dils de la Vega, presentación en el Museo de Coral Gables.

Belén Alfaro Hernández, Angie Moreno, Vince Lago, Elvira Marcos Salazar y Santiago García Dils de la Vega, presentación en el Museo de Coral Gables.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Belén Alfaro Hernández, Angie Moreno, Vince Lago y&nbsp;Elvira Marcos Salazar, entrega de imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena.

Belén Alfaro Hernández, Angie Moreno, Vince Lago y Elvira Marcos Salazar, entrega de imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Angie Moreno y Vince Lago , entrega de imagen del Cristo del Gran Poder al Museo de Coral Gables.

Angie Moreno y Vince Lago , entrega de imagen del Cristo del Gran Poder al Museo de Coral Gables.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Angie Moreno, vicealcaldesa y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla.

Angie Moreno, vicealcaldesa y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández.

Cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Consejera de Turismo de España en Miami, Elvira Marcos Salazar.

Consejera de Turismo de España en Miami, Elvira Marcos Salazar.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Vince Lago, alcalde de Coral Gables.

Vince Lago, alcalde de Coral Gables.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Vista parcial de la presentación de Sevilla en el Museo Coral Gables.

Vista parcial de la presentación de Sevilla en el Museo Coral Gables.

JESÚS HERNÁNDEZ / DLA
Diario las Américas | JESÚS HERNÁNDEZ
Por JESÚS HERNÁNDEZ

MIAMI.- Una embajada del ayuntamiento de la ciudad de Sevilla, en España, visita Miami para entregar una imagen de la Virgen de la Esperanza Macarena y otra del Cristo del Gran Poder al Museo de Coral Gables, como parte de la relación que las une como ciudades hermanas, y promover el turismo a la ciudad española.

“A Coral Gables nos une la historia y la hermandad. Coral Gables surgió de la visión de George Merrick. Un hombre que pensó en Sevilla, en el sur de España, en el Mediterráneo, para crear esta ciudad”, señaló la vicealcaldesa y delegada de Turismo y Cultura de Sevilla, Angie Moreno.

Lee además
Vinos LAN, Rioja, España.
DEGUSTAClÓN

De Rioja, en España, LAN trae a Miami su nuevo concepto de vinos
Ariel Fraga, del  bufete Fraga Abogados, afincado en Barcelona, España.
FLORIDA

Conozca sobre trámites adicionales para establecerse en España

En efecto, Merrick puso en marcha la creación de una urbanización a semejanza de las construcciones del sur de España y con un par de arquitectos y diseñadores lo logró. Juntos crearon el híbrido concepto de arquitectura mediterránea, con amplias calles, arboledas y casonas, además de una versión razonable de la Giralda de Sevilla como elemento central del Hotel Biltmore.

Tanto la imagen de la Macarena como la del Cristo del Gran Poder forman parte de la cultura más ferviente de los sevillanos, sobre todo en Semana Santa cuando ambas son llevadas en andas sobre los hombros de gente fervorosa y multitudes salen a las calles para aplaudirlas y cantarles saetas.

Por otra parte, tanto la cónsul general de España en Miami, Belén Alfaro Hernández, como la consejera de Turismo de España en Miami, Elvira Marcos Salazar, y el alcalde de Coral Gables, Vince Lago, expusieron sus apreciaciones por las relaciones culturales y comerciales que unen a ambas ciudades, así como España, la Florida y Estados Unidos.

Minutos antes de la entrega de los obsequios, el encargado de promoción de turismo a Sevilla, Santiago García Dils de la Vega, hizo una exhaustiva presentación sobre los valores culturales e históricos de Sevilla.

García Dils resaltó que el primer mercado emisor de visitantes en Sevilla es Estados Unidos y que vendría bien establecer una ruta aérea directa entre Miami y la capital andaluza.

“Presten atención aerolíneas: un vuelo directo a Sevilla”, reclamó con la gracia que caracteriza al andaluz.

Y resaltó que Sevilla “tiene el casco histórico más extenso de España y el tercero de Europa”, solo superado por Roma y Génova.

“Tenemos tres monumentos que son patrimonio de la humanidad: la Catedral de Sevilla, que es la iglesia gótica más grande del mundo, con su Giralda, por supuesto. El Alcázar, que es también palacio real porque es Reyes de España en Sevilla; y el Archivo de Indias, que es el lugar que recoge toda la documentación relacionada de la historia de América”.

Y si a esto sumamos la abundante arquitectura sevillana urbana, un robusto calendario de actividades culturales, el flamenco, la música y la gastronomía, además de un inventario importante de hoteles de todo tipo, Sevilla es una ciudad para visitar.

Mientras tanto, a la espera del vuelo directo, varias son las aerolíneas que prestan servicio desde Miami y las principales ciudades de Estados Unidos a Madrid y Barcelona, donde puede abordar otro avión, el tren o el autobús a Sevilla.

Si porta pasaporte estadounidense no necesita visa, pero si viaja con el documento de otro origen, comuníquese con la oficina consular española para recibir información adecuada.

Para más información, consulte el portal VisitaSevilla.es en internet.

Temas
Te puede interesar

Programación del Miami Film Festival este sábado 11 de abril

El pionero del hip-hop Afrika Bambaataa muere a los 68 años

Paloma San Basilio: "Desde niña fui una actriz que cantaba"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.
Guerra

Trump afirma que el estrecho de Ormuz será reabierto "bastante pronto" y no permitirá el cobro de peajes

La deudas de los estadounidenses en tarjetas de crédito se disparó bajo el gobierno de Joe Biden con la peor inflación de las últimas cinco décadas.
ECONOMíA

Inflación en EEUU sube al 3,3% tras aumento del precio del petróleo

Ariel Fraga, del  bufete Fraga Abogados, afincado en Barcelona, España.
FLORIDA

Conozca sobre trámites adicionales para establecerse en España

Cuarta carta a Marco Rubio: Estrategias del castrismo en Estados Unidos
OPINIÓN

Cuarta carta a Marco Rubio: Estrategias del castrismo en Estados Unidos

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

Trump endurece el sistema de tribunales de inmigración y los criterios para la concesión de asilo

Te puede interesar

En la foto el vicepresidente estadounidense JD Vance estrechando la mano del primer ministro de Pakistán Shehbaz Sharif durante su reunión antes de las conversaciones de paz entre Estados Unidos e Irán en Islamabad.
Conflicto bélico

Inician las negociaciones "directas" entre EEUU e Irán con Pakistán de mediador para poner fin a la guerra

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Testigo de antigua civilización y desarrollo urbanístico.
FLORIDA

Miami Riverday, día para celebrar historia y naturaleza

Imagen referencial de personas llegando a un edificio de USCIS para realizar trámites migratorios.
MIGRACIÓN

Trump endurece el sistema de tribunales de inmigración y los criterios para la concesión de asilo

La política peruana de derecha, Keiko Fujimori, se perfila como favorita en las elecciones presidenciales del 12 de abril de 2026. 
Elecciones

Keiko Fujimori promete expulsión de migrantes y acercamiento con Trump si gana presidencia en Perú

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.
Migración

EEUU destina más de $250 millones para financiar programa de colaboración entre el DHS y la policía