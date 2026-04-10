viernes 10  de  abril 2026
Migración

EEUU destina más de $250 millones para financiar programa de colaboración entre el DHS y la policía

En total, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado acuerdo de apoyo al Gobierno federal, que ha desembolsado más de $100.000 por departamento

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.

Agentes de ICE realizando un arresto en Florida.

ICE/Gov
Oficiales detienen a un objetivo criminal extranjero en el norte de Virginia.

Oficiales detienen a un objetivo criminal extranjero en el norte de Virginia.

ICE/Gov
Agentes federales de ICE (Inmigración de EEUU) participan en un arresto a un inmigrante ilegal miembro del tren de Aragua.

Agentes federales de ICE (Inmigración de EEUU) participan en un arresto a un inmigrante ilegal miembro del tren de Aragua.

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

AUSTIN — El Gobierno del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha destinado más de 250 millones de dólares para financiar programas de cooperación entre el Departamento de Seguridad Nacional y departamentos de policía local.

Bajo los llamados modelos de 'Task Force', el Gobierno da la potestad e incentiva a las autoridades locales a arrestar migrantes, según datos publicados por la organización FWD.us

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En total, 976 departamentos de policía en todo el país han firmado este tipo de acuerdos con el Gobierno federal, que ha desembolsado más de 100.000 dólares por departamento, con un bono adicional de 7.500 por cada agente de policía que entre en el programa.

En septiembre del 2025, Seguridad Nacional aseguró que ayudaría a arrestar y deportar a "lo peor de lo peor, incluyendo asesinos, miembros de pandillas, violadores y terroristas".

Pero según denuncias bajo el Gobierno de Trump, más de un 70 % de las personas que están retenidas en centros de detención para migrantes no han sido condenadas por ningún crimen y los que sí tienen sentencias, son en su mayoría por delitos menores, incluyendo violaciones de tráfico, según datos del centro TRAC de la Universidad de Syrause.

Florida y Texas, los estados que más apoyan al DHS

Y es que, según documentos internos de ICE, filtrados en marzo por el periodista independiente Ken Klippenstein, los agentes de policía que participen en el programa solo empiezan a recibir los bonos extra cuando arrestan a su primer migrante.

El programa de colaboración con DHS, también incluye supuestamente compensaciones por detener a menores no acompañados, de acuerdo con los documentos filtrados.

Florida y Texas son los dos estados en los que más departamentos policiales han firmado este tipo de acuerdos, 270 y 161 respectivamente, según los datos recopilados por FWD.us

En total, las distintas autoridades locales en Florida han recibido más de 149 millones de dólares en desembolsos federales por su colaboración con DHS, y las de Texas unos 13 millones.

Según estimados de FWD.us, DHS ha entrenado a entre 13.800 y 15.800 policías en todo el país para que puedan realizar labores de migración.

FUENTE: Con información de EFE

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