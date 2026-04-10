Trump endurece el sistema de tribunales de inmigración y los criterios para la concesión de asilo

Migrantes esperan en fila para entrar al tribunal de inmigración en el Edificio Federal Jacob K. Javits el 22 de octubre de 2025 en la ciudad de Nueva York.

WASHINGTON.- La Casa Blanca afirmó que la administración del presidente Donald Trump está restaurando el orden en los tribunales de inmigración, tras lo que calificó como años de descontrol durante el mandato del expresidente, Joe Biden, al tiempo que destacó una fuerte caída en la tasa de aprobación de asilo, del 50% al 7%.

En un mensaje publicado en X, la Casa Blanca sostuvo que “tras cuatro años de caos en la era Biden que convirtió a los tribunales de inmigración en fábricas de amnistía para indocumentados sin verificar, la Administración Trump finalmente está arreglando el sistema roto”.

En un comunicado, la Casa Blanca informó que está impulsando cambios significativos en el sistema judicial de inmigración, señalando que durante el mandato de la administración del demócrata Joe Biden, tribunales operaban con retrasos prolongados y una alta tasa de concesión de asilo.

El Departamento de Estado informó que las tasas de concesión de asilo se han desplomado: Con el presidente Trump, ahora se concede el asilo solo en el 7 % de los casos, un mínimo histórico; lo que supone una caída vertiginosa desde el más del 50 % que se aprobaba sin más con Biden.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://twitter.com/WhiteHouse/status/2042358291997618382&partner=&hide_thread=false After 4 years of Biden-era chaos that turned immigration courts into amnesty factories for unvetted illegals, the Trump Admin is finally fixing the broken system.



No more activist judges shielding criminal illegals. No more endless delays. ONLY RESULTS. pic.twitter.com/TkIlqWDXvg — The White House (@WhiteHouse) April 9, 2026

"Decisiones permisivas"

El pronunciamiento añade que las nuevas políticas ponen fin a lo que describe como decisiones permisivas dentro del sistema judicial migratorio: “No más jueces activistas protegiendo a ilegales criminales. No más demoras interminables. Solo resultados”.

El mensaje oficial está acompañado por una gráfica que muestra la evolución de las tasas de aprobación de asilo en Estados Unidos durante las últimas administraciones. Según el gráfico, los niveles se mantuvieron elevados durante años recientes, pero registran una caída pronunciada hasta aproximadamente 7% en febrero de 2026, tras la implementación de las nuevas medidas.

En este contexto, el Departamento de Estado de Estados Unidos informó en un comunicado que las reformas impulsadas por la administración Trump ya reflejan resultados concretos en el sistema migratorio. Según ese balance, en el año fiscal 2025 los tribunales de inmigración emitieron cerca de 500.000 órdenes de expulsión, lo que representa un aumento del 57% frente al período anterior.

El comunicado también señala que se reemplazaron jueces catalogados como “activistas” por perfiles orientados al cumplimiento riguroso de la ley, con el propósito de acelerar la resolución de casos y disminuir los tiempos de espera.

El Departamento de Estado destacó que las tasas de concesión de asilo descendieron a mínimos históricos, mientras que se resolvieron cientos de miles de casos acumulados, contribuyendo a reducir el atraso judicial que durante años afectó al sistema.

Más de tres millones de inmigrantes en condición irregular han salido del país durante el actual mandato, según la Casa Blanca, y más de tres millones de casos están en rezagados en Cortes.

Casos pendientes

Datos del Transactional Records Access Clearinghouse indican que el sistema de tribunales migratorios acumuló millones de casos pendientes, lo que derivó en retrasos prolongados y dificultades para ejecutar decisiones de deportación.

En respuesta, la administración Trump impulsó cambios estructurales orientados a acelerar los procesos, reducir el atraso judicial y endurecer los criterios para la concesión de asilo, en línea con una política de mayor control migratorio.

La Casa Blanca sostiene que estas reformas marcan el fin de una etapa caracterizada por demoras y permisividad, y aseguran un sistema más ágil enfocado en la aplicación estricta de la ley migratoria.

FUENTE: Con información de Redes Sociales/ Transactional Records Access Clearinghouse/Departamento de Estado