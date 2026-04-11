Miami Riverday, día para celebrar historia y naturaleza

Única estructura de piedra caliza que se conserva del Fuerte Dallas, en Miami, que data de 1836.

Miami -- celebra su corta pero fructífera historia a diario, pero la feria Miami Riverday resume buena parte de ese legado con música, excursiones por el río y mucho más cada mes de abril.

Por ello, la Miami River Commission (MRC, por sus siglas en inglés) dedica este 11 de abril, de 1 a 6 p.m., a festejar la existencia del río de Miami en torno a Lummus Park, testigo de antiguos asentamientos, desarrollo comercial y urbanístico, donde aún perdura la única estructura de piedra caliza que se conserva del Fuerte Dallas, que data de 1836.

“Celebramos el enorme triunfo que se ha logrado en mejorar el río de Miami, en crear este distrito tan especial”, declaró a DIARIO LAS AMÉRICAS el presidente de MRC, Horacio Stuart Aguirre.

Y añadió: “Ésta es una de las zonas de Miami-Dade más deseadas, más apreciadas. Aquí tenemos buenos restaurantes, desde menores hasta grandes. Bares muy alegres, los mejores parques de todo Miami, desde donde se puede ver el río, barrios con casas particulares y, por supuesto, los edificios altos y súper altos, que comparten el río con barcos de carga, de pesca, de recreo”.

Aguirre enfatizó la oportunidad única que ofrece la feria de pasear por el río sin tener que pagar un centavo: “Paseos gratis en barco, para que conozcan el río y disfruten la presencia de parques, barrios maravillosos y espacios naturales con mucha vegetación”.

Luego añadió: “Es una gran oportunidad para quienes no conozcan el río. Pueden traer amigos, parejas, familia, niños. Todos son bienvenidos”.

La tarde cuenta con la música de Melany Kap, portadora de éxitos como Mueve la cadera y Corazón con candado, además de jazz, ritmos latinos y comida.

La MRC es la entidad oficial de coordinación para políticas públicas y proyectos relacionados con el río Miami en Florida, establecida por el Congreso estatal de Florida en 1998. Sirve como junta intergubernamental de 18 miembros que está diseñada para unificar a los gobiernos locales, las empresas y los residentes con el fin de mejorar la vitalidad ambiental, económica y cultural del río.

Tras una serie de usos desacertados y varios proyectos de recuperación que no se materializaron, el río Miami vuelve a ver la luz al final de túnel.

De hecho, MRC trabaja para mejorar más el acceso al río y convertirlo en una arteria pública para el disfrute de todos.

“Ya tenemos el 70% del paseo construido, que va desde Brickell hasta casi Le Jeune Road, que es la avenida 42, donde todos podremos cruzar par continuar el camino al otro lado del río y regresar a Brickell”, comentó.

“Hoy en día se puede cruzar el río por el puente de la avenida 27, pero eventualmente podremos cruzar aproximadamente por la avenida 40”, anticipó.

En efecto, el río Miami cuenta con el potencial de convertirse es un destino de recreo, tanto para familias, turistas y deportistas.

“Hemos hecho muchas mejoras en los siete parques que dan a la orilla del río. Ahora tratamos de que la oferta de restaurantes sea más asequible, y estamos trabajando en eso”, adelantó.

Historia

El río Miami es una vía fluvial de 5.5 millas de gran importancia histórica que ha servido como eje del asentamiento en el sur de Florida durante miles de años.

“La historia de la zona ha girado en torno a esta vía fluvial, ya que los primeros habitantes de la región encontraron refugio, alimento y seguridad a lo largo de sus orillas”, señaló el historiador Casey Piket, residente de cuarta generación del sur de Florida, que investiga, escribe, realiza podcasts y produce videos para Miami-History.com en internet.

Cerca de la desembocadura del río, donde hoy pululan rascacielos, el llamado Círculo de Miami fue descubierto en 1998. Se trata de una estructura, en forma de circunferencia, de 38 pies (11,5 m) de diámetro formado por 600 moldes de postes que contienen 24 orificios o cavidades talladas en roca caliza. Se cree que fue el lugar de una construcción erigida por los indios tequestas hace unos 2.000 años.

“Juan Ponce de León llamó tequestas a los pueblos indígenas que encontró junto al río durante un viaje por la bahía de Biscayne en 1513”, subrayó el historiador.

Fue aquí, en la desembocadura del río, “donde se establecieron varias misiones españolas, un fuerte militar, un bloqueo naval durante la Guerra de Secesión y un puesto comercial administrado por la familia Brickell”.

Originalmente el río era un arroyo de agua dulce que fluía desde los Everglades hasta la Bahía de Biscayne, y fue transformado en los años 1920 en una vía fluvial de transporte comercial marítimo, definido en gran medida por el dragado, la construcción de canales y el crecimiento industrial.

Aspectos claves

Raíces indígenas: Los tequestas, los primeros habitantes, establecieron un importante poblado en la desembocadura del río, dejando evidencias históricas como el Miami Circle.

Primeros colonos: Se establecieron misiones españolas en los siglos XVI y XVIII. Más tarde, en el siglo XIX, colonos como Julia Tuttle y William y Mary Brickell crearon puestos comerciales y viviendas, allanando el camino para la fundación de la ciudad en 1896.

Transformación: A comienzos del siglo XX, el arroyo de agua fresca fue ampliada como parte de un enorme proyecto de drenaje de los Everglades.

Uso comercial: El río se convirtió en una importante, aunque poco profunda, vía fluvial industrial, albergando barcos de carga que fomentó principalmente el comercio con el Caribe.

Actualidad: Hoy en día, el río es una mezcla de uso industrial, torres residenciales de lujo, restaurantes y áreas residenciales, con un importante inventario de espacios naturales.