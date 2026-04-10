Trump afirma que el estrecho de Ormuz será reabierto "bastante pronto" y no permitirá el cobro de peajes

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump durante una conferencia de prensa en la Casa Blanca.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump prometió el viernes abrir el estrecho de Ormuz "bastante pronto" con o sin la cooperación de Irán , antes de las conversaciones de paz en Pakistán, y aseguró que no permitirá que Teherán cobre peajes por el tránsito de buques

"Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea", dijo Trump a los periodistas mientras salía de Washington para un viaje dentro del país.

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"Lo reabriremos bastante pronto", prometió.

Según Trump, Irán está interesado también en reabrir esa vía marítima clave, por la que pasa una quinta parte del comercio de hidrocarburos mundial, porque de lo contrario "no tiene ingresos".

No permitirá peaje

Trump, aseguró este viernes que no permitirá que Irán cobre peajes por el tránsito de buques en el estrecho de Ormuz y que el enclave abrirá "bastante pronto" con o sin la cooperación del país.

"No, no lo vamos a permitir (que cobre peajes), es agua internacional", afirmó a la prensa antes de asistir a un evento político esta tarde en Virginia.

"Si están haciendo eso —nadie sabe si lo están haciendo— no lo vamos a permitir", agregó, al ser preguntado por supuestas tasas impuestas por Teherán a los buques que cruzan el estrecho, recogen medios locales.

El mandatario aseguró que Irán estaría cobrando hasta dos millones de dólares a algunos buques por el paso por la vía marítima.

Trump sostuvo que su reapertura es un objetivo importante, aunque consideró que "se abrirá automáticamente" con el tiempo y subrayó que Estados Unidos no depende de esa ruta marítima.

"Vamos a abrir el golfo con o sin ellos... o el estrecho, como lo llaman. Creo que va a ser bastante rápido, y si no lo es, podremos acabar la tarea. Lo reabriremos bastante pronto", dijo Trump.

Prioridad, el arma nuclear

Señaló además que la prioridad de Estados Unidos en las conversaciones con Irán, previstas para este sábado en Islamabad, es impedir que el país obtenga un arma nuclear, objetivo que calificó como "el 99 %" de las negociaciones.

Trump, que deseó "suerte" al vicepresidente JD Vance tras su salida hacia Islamabad para participar en las negociaciones, agregó que no necesita un plan alternativo porque el Ejército iraní está "derrotado" y sus fuerzas "han desaparecido".

En una entrevista con el diario The New York Post, el mandatario aseguró además que el Pentágono está preparado para reabrir por la fuerza el estrecho de Ormuz si fracasan las negociaciones.

"Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas", afirmó.

Junto a Vance participarán en las conversaciones el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno del presidente, Jared Kushner, mientras que por parte iraní se espera la presencia del ministro de Exteriores, Abás Araqchí, y del presidente del Parlamento, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Algunos buques han seguido transitando por el estrecho de Ormuz desde el anuncio del alto el fuego temporal, aunque las tensiones entre ambos países mantienen la incertidumbre sobre la solidez de la tregua.

Tras el precario alto el fuego anunciado por ambas partes, Teherán aseguró que iba a empezar a cobrar un peaje a los barcos que quieran transitar por el estrecho de Ormuz, algo que Trump aseguró que no iba a permitir.

"Los iraníes parecen no darse cuenta de que no tienen ninguna carta, aparte de una extorsión a corto plazo al mundo mediante el uso de las vías navegables internacionales", había dicho antes Trump en su plataforma Truth Social.

"¡La única razón por la que siguen vivos hoy es para negociar!", advirtió en la víspera de las discusiones en Pakistán, que del lado estadounidense serán lideradas por el vicepresidente JD Vance.

EEUU se prepara

Trump aseguró este viernes que su país está preparándose para un duro ataque contra Irán si fracasan las negociaciones que arrancan mañana en Pakistán o si Teherán vulnera el frágil alto el fuego acordado el martes.

En una entrevista concedida al diario The New York Post poco después de que el vicepresidente, JD Vance, despegara rumbo a Islamabad para encabezar la delegación estadounidense que negociará con Irán un posible acuerdo de paz, el republicano aseguró que el Pentágono se está armando para abrir además por la fuerza el estrecho de Ormuz ante la posibilidad de que se rompa el diálogo.

"Estamos preparando un reinicio (de la ofensiva). Estamos cargando los barcos con la mejor munición, las mejores armas jamás fabricadas. Incluso mejores que las que utilizamos anteriormente, ¡y con aquellas los hicimos pedazos!", aseguró al diario.

"Si no llegamos a un acuerdo, las utilizaremos, y las utilizaremos con gran eficacia", amenazó Trump.

Desconfianza

Trump también subrayó la desconfianza que le plantean las negociaciones que arrancan mañana después de que Teherán hiciera públicas una serie de demandas que dijo que Washington había aceptado negociar, algo que la Casa Blanca desmintió argumentando que Irán tuvo que presentar una nueva propuesta condensada que fuera de su gusto.

"Estamos tratando con personas que no sabemos si dicen la verdad o no", comentó Trump en la entrevista.

"Delante de nosotros, afirman que se están deshaciendo de todas las armas nucleares, que ya no queda nada. Pero luego salen ante la prensa y dicen: 'No, en realidad nos gustaría enriquecer uranio'. Así que ya lo averiguaremos", concluyó.

Junto a JD Vance se sentarán a la mesa de negociación el enviado especial para Oriente Medio, Steve Witkoff, y el yerno de Trump, Jared Kushner, mientras se espera que Irán esté representado en la capital pakistaní por el canciller iraní, Abbás Araqchí, y el presidente del legislativo iraní, Mohammad Bagher Ghalibaf.

Algunos buques han transitado por el estrecho de Ormuz desde que el martes se anunció el alto el fuego temporal de dos semanas, aunque las exigencias de Teherán de incluir también a Libano en el acuerdo o las acusaciones de Washington de que la Guardia Revolucionaria está cobrando tasas por cruzar el paso marítimo hacen temer por la solidez de la tregua.

FUENTE: Con información de EFE y AFP