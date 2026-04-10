Conozca sobre trámites adicionales para establecerse en España

MIAMI .- Cientos de españoles en Miami, mayormente cubanos naturalizados, y otras ciudades planean ir a vivir a España . Sin embargo, muchos desconocen los trámites a seguir para establecer una residencia permanente en el país europeo.

Por ello el abogado Ariel Fraga y el presidente del proyecto Relocate Spain, Manuel Vera, del bufete Fraga Abogados , afincados en Barcelona, proponen llevar de la mano a ciudadanos españoles y familiares a tramitar los registros necesarios y solicitar servicios públicos y básicos.

“Tras años de hacer trámites de nacionalidad española y residencia en España, noté que muchos llegaban a España contentos, pero encontraban las dificultades propias de irse a vivir a un país, como encontrar vivienda y tramitar registros necesarios como establecimiento de domicilio, inscripción municipal, documento nacional de identidad (DNI), servicios bancarios, públicos y básicos”, argumentó el abogado Fraga durante una conferencia en la Cámara de Comercio de España en Miami.

Comenzando con el traslado de enseres, obtención de una vivienda, sea alquilada o comprada, y siguiendo con el requisito indispensable de la inscripción en el registro municipal, que llaman ‘empadronamiento’, la mudada (retorno para ciudadanos españoles según la ley española) pudiera resultar tediosa.

“La idea es proporcionar los trámites, llevarlos de la mano a tramitar cada asunto, no decirles vayan a tal lugar y pidan una cita y hagan esto o lo otro. Si no, llevarlos de la mano”, subrayó.

En efecto, tener una vivienda de larga duración, al menos por un año, e inscribirse en el registro municipal son dos asuntos indispensables para obtener el DNI, a no ser que el ciudadano español ya lo tenga como residente en el exterior. Pero, aun así, tendrá que actualizarlo porque ha trasladado su residencia a España.

“Aquí, en Estados Unidos, todo lo hacen con la licencia de conducir. Pero en España todo es con el DNI”, resaltó el abogado.

La idea es cubrir todo el proceso “desde Miami, Nueva York o Los Ángeles, donde vivan ahora, desde la mudanza de muebles, llegar a España, la vivienda, el empadronamiento y la obtención de servicios básicos y públicos”, como electricidad, agua, teléfono, colegio según sean necesarios.

“Es llevarlos de la mano, no decirle ‘ésta es la página en internet’ y ya está”, recalcó.

Luego aclaró que la mudada puede ser temporal, o sea unos meses en España para, por ejemplo, encontrar vivienda y realizar gestiones, y regresar a Estados Unidos otros meses para atender asuntos.

Para quienes aún tramitan la nacionalidad española también hay solución. “Realmente no hace falta que esperen a ser español. Pero si quieren permanecer más de 90 días, hay que pedir una residencia, que se puede pedir, se puede tramitar sin ningún problema. Y cuando llegue la nacionalidad española, se hacen el DNI y el pasaporte en España”, apuntó.

Quienes conocen España saben que es un país diverso y acogedor, famoso por su rica historia, cultura vibrante, excelente gastronomía y paisajes variados que van desde costas mediterráneas hasta montañas nevadas.

“La persona que ha vivido o conoce en España sabe que se necesita. Incluso aquí en Miami y otros lugares le llaman la madre patria”, reflexionó el abogado Vera durante la presentación.

Hoy España es el segundo destino más visitado del mundo. Cuenta con una alta calidad de vida, un clima agradable y un sistema político parlamentario democrático.

“Es un país donde el idioma es el mismo que hablamos aquí en casa, el español, donde la idiosincrasia es muy similar, la manera de comunicarnos es prácticamente la misma. Pero la gran diferencia es que allí no se vive para trabajar, sino que se trabaja para vivir”, destacó.

Sobre los trámites a seguir en España, Vera hizo énfasis en el proceso que conlleva la documentación: “No me gusta delegar, a mí me gusta que la persona hable conmigo y me pregunte todo a mí. No lo voy a mandar a que vaya a diferentes sitios. Cuando diseñamos este proyecto, dijimos todo lo vamos a hacer nosotros”.

El proceso de documentación puede ser sencillo o intrincado según las necesidades de cada cual, así como las necesidades particulares de cada cual: casa o apartamento, número de habitaciones, cerca o lejos del centro, etc.

“Queremos hacer las cosas de una manera personalizada. O sea, puntito tras puntito, porque hay muchísimas cosas que hacer en España y hay que enseñarles a las personas cómo navegar”, remarcó.

Vera destacó la calidad de vida a nivel de sociedad: “Para mi es muy importante el equilibrio trabajo-familia. En España no solo importa ganar dinero, sino también tener tiempo libre, contacto con la familia más allá de ‘hola, buenos días, me voy para el trabajo’. Como buen país latino es familiar. Los abuelos importan, los primos importan, los amigos importan”.

Pero, iniciar una vida en España requiere seguir unos pasos como en cualquier país del mundo.

“Es como que yo venga ahora a vivir a Miami. Bueno, ¿y a dónde tengo que ir?, ¿Dónde alquilar?, ¿Dónde comprar?, ¿La compañía eléctrica dónde está? Cuando se llega a cualquier país del mundo lo primero que tiene que hacer es conseguir un sitio donde vivir, comprado o de alquiler. Y eso lleva un proceso: demostrar capacidad de pago. Hay que conversar y revisar todos los contratos”, explicó.

Y recordó que “Si una persona no está empadronada en España, registrada, no puede hacer nada. Y para ello tiene que tener una vivienda de larga duración. No puede ser un alquiler de días, y ese es uno de los errores que la mayoría de las personas cometen por desconocimiento”.

Luego recordó: “Cualquier cosa que estéis pensando, que necesitáis en España y que tenéis dudas, por favor preguntarla que estamos aquí para ello”.