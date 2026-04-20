lunes 20  de  abril 2026
EN LAS REDES

Hija de Luis Miguel publica fotografía juntos en cumpleaños del Sol de México

La publicación se debe a que el domingo 19 de abril, el cantante cumplió 56 años y su hija, Michelle Salas, lo felicitó públicamente en Instagram

Michelle Salas junto a Luis Miguel.

Michelle Salas junto a Luis Miguel.

Captura de pantalla/Instagram/@michellesalasb
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La relación entre Luis Miguel y su hija Michelle Salas ha pasado por diversas etapas, pero en los últimos años el cantante y la modelo han trabajado en fortalecer el vínculo y se han mostrado juntos en diferentes momentos.

Ahora, Salas sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una de las imágenes más esperadas por muchos: una fotografía en la que ella y su padre comparten durante la boda de la influencer con el empresario venezolano, Danilo Díaz Granados., celebrada en octubre de 2023.

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Michelle Salas y Luis Miguel
La modelo Michelle Salas y su padre, el cantante Luis Miguel.

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La foto

En el retrato se puede apreciar a Michelle, sonriendo y vestida de novia, abrazando a Luis Miguel.

La publicación se debe a que el domingo 19 de abril, el cantante cumplió 56 años y su hija lo felicitó públicamente en la red social.

Aunque el rostro del Sol de México no se muestra, la modelo acompaña la imagen con el mensaje: ¡Te amo papá! Que tengas el más feliz de los cumpleaños. Que sean muchos años más celebrando tu vida".

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