Hija de Luis Miguel publica fotografía juntos en cumpleaños del Sol de México

MIAMI.- La relación entre Luis Miguel y su hija Michelle Salas ha pasado por diversas etapas, pero en los últimos años el cantante y la modelo han trabajado en fortalecer el vínculo y se han mostrado juntos en diferentes momentos.
La publicación se debe a que el domingo 19 de abril, el cantante cumplió 56 años y su hija, Michelle Salas, lo felicitó públicamente en Instagram
MIAMI.- La relación entre Luis Miguel y su hija Michelle Salas ha pasado por diversas etapas, pero en los últimos años el cantante y la modelo han trabajado en fortalecer el vínculo y se han mostrado juntos en diferentes momentos.
Ahora, Salas sorprendió a sus seguidores al compartir en sus historias de Instagram una de las imágenes más esperadas por muchos: una fotografía en la que ella y su padre comparten durante la boda de la influencer con el empresario venezolano, Danilo Díaz Granados., celebrada en octubre de 2023.
En el retrato se puede apreciar a Michelle, sonriendo y vestida de novia, abrazando a Luis Miguel.
La publicación se debe a que el domingo 19 de abril, el cantante cumplió 56 años y su hija lo felicitó públicamente en la red social.
Aunque el rostro del Sol de México no se muestra, la modelo acompaña la imagen con el mensaje: ¡Te amo papá! Que tengas el más feliz de los cumpleaños. Que sean muchos años más celebrando tu vida".