Mira Sorvino condena que su padre no estuviera en el In Memoriam de los Óscar

MIAMI.- La actriz Mira Sorvino manifestó su decepción y molestia luego de ver que su padre, el actor Paul Sorvino, no fue tomado en cuenta para integrar la lista del In Memoriam de los Óscar .

El actor, protagonista de importantes producciones como Goodfellas, murió en julio de 2022 de causas naturales.

En su cuenta de Instagram, Sorvino agregó que era desconcertante cómo la figura de su padre y su contribución al cine fue pasada por alto.

"Increíblemente dolida y conmocionada por el hecho de que la enorme, irremplazable y de por vida contribución de mi padre al mundo del cine haya sido pasada por alto por quienquiera que haya hecho esa lista. Nosotros, su adorada familia, y ustedes, su adorado público, sabemos lo único e increíble que era. Esperamos que @theacademy haga algo para arreglar esto", publicó tras la trasmisión de los premios Óscar.

Al son de Calling All Angels de Lenny Kravitz, la Academia proyectó una serie de fotografías con las figuras de la industria que murieron entre 2022 e inicio del 2023. Sin embargo, personalidades como Anne Heche, Paul Sorvino, Tom Sizemore, Charlbi Dean y Carlos Saura, no figuraron en la proyección.

Al final de la canción, los organizadores proyectaron en la pantalla un código QR en el que se extendía el listado de las personas vinculadas al cine que fallecieron.

Dee Dee Sorvino, esposa del actor, también publicó un comunicado en el que hizo pública su decepción.

"Paul Sorvino fue uno de los mejores actores de la historia cinematográfica de Hollywood. Es inconcebible que se le deje fuera del segmento In Memoriam de los Oscar. Es un espectáculo de tres horas, ¿no pueden dar un par de minutos más para hacerlo bien? Paul Sorvino dio décadas a esta industria y era querido por todos. Paul no era la única alma que se lo merecía y no se puede aceptar un código QR", sentenció.

