Muere a los 96 años el cineasta y documentalista Frederick Wiseman

El director estadounidense Frederick Wiseman durante el estreno de la película "Ley y Orden" en la 77.ª edición del Festival de Cine de Cannes, en el sur de Francia, el 16 de mayo de 2024.

PARÍS.- El cineasta documental estadounidense Frederick Wiseman falleció el lunes a los 96 años, confirmó un representante a la AFP.

Wiseman murió pacíficamente en su casa en Cambridge, Massachusetts, según un comunicado de su productora, Zipporah Films.

Durante más de medio siglo, Wiseman, ganador de un Óscar, capturó pacientemente la rutina diaria de algunas de las instituciones más conocidas de Estados Unidos en sus docenas de documentales.

A través de su discreta lente, el trabajo cotidiano de una oficina de asistencia social o las tareas de limpieza de un zoológico municipal se convertían en algo tan apasionante como una película de acción, todo ello sin un locutor de fondo ni entrevistas, algo tabú en el mundo de Wiseman.

Cine

Pionero del cine independiente estadounidense, Wiseman rodaba con un equipo de tres personas, mientras que él mismo se encargaba de la edición y la producción, creando películas con una duración de entre una y seis horas, todo ello para presentar una epopeya estadounidense única y fascinante para la pantalla.

"¿Y si el gran novelista estadounidense no escribiera novelas?", titulaba The New York Times su perfil de 2020, al describir la obra de Wiseman como "el equivalente contemporáneo más cercano" a la novela clásica.

Wiseman causó una controversia instantánea con su primera película, Titicut Follies, que retrató la cruda realidad de un asilo para personas con enfermedades mentales, Bridgewater.

Rodado en 1967, el documental mostró imágenes de maltratos a los pacientes, incluida una polémica escena en la que un hombre era alimentado a la fuerza por un médico mientras fumaba, y las cenizas caían en el embudo de la comida.

En uno de sus proyectos de 2020, llamado City Hall, regresó a su ciudad natal, Boston. Dos años después realizó una incursión poco frecuente en la ficción con A Couple, inspirada en la relación y la correspondencia entre León Tolstói y su esposa, Sofía.

En una entrevista con la AFP en 2021, aseguró que la lista de las instituciones sobre las que quería hacer películas era "interminable".

FUENTE: AFP