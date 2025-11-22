Universal Orlando Resort inaugura temporada navideña con actividades festivas

MIAMI.- Hasta el 4 de enero de 2026, el público podrá celebrar la época festiva con una colección de experiencias navideñas organizadas por Universal Orlando Resort. Inspiradas en historias clásicas y personajes entrañables para toda la familia, incluirá desde las tradiciones favoritas de los fans hasta opciones gastronómicas, experiencias de compra inmersivas y mucho más.

La celebración incluye experiencias dentro del parque como Christmas in The Wizarding World of Harry Potter, conocer al Grinch durante Grinchmas y ver cómo globos y carrozas gigantes recorren las calles de Universal Studios en Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s.

Además, podrán saborear bocadillos navideños perfectos para fotografiar, explorar la nueva Holiday Tribute Store, admirar las impresionantes decoraciones en todo el complejo, incluyendo Universal Epic Universe, y mucho más.

Experiencias navideñas

Los visitantes pueden llevar su visita al siguiente nivel con una variedad de experiencias durante la temporada.

Una de ellas es El Universal Holiday Tour, un recorrido guiado por las celebraciones navideñas en Universal Studios Florida y Universal Islands of Adventure. Este tour exclusivo incluye acceso a áreas reservadas para disfrutar de The Grinchmas Who-liday Spectacular y del Universal’s Holiday Parade featuring Macy’s, así como encuentros exclusivos con el Grinch y su fiel perro, Max, y muchos otros beneficios.

Además, pueden comenzar el día con The Grinch & Friends Character Breakfast, donde el Grinch y otros personajes favoritos de Seuss Landing se unen a los visitantes para un delicioso desayuno en el Circus McGurkus Café Stoo-pendous de Universal Islands of Adventure.

La celebración se extiende a Universal CityWalk, que se suma a la diversión navideña con entretenimiento en vivo y cócteles temáticos servidos en el Mistletoe Pines Ski Lodge dentro del Green & Red Coconut Club. Aquí, los visitantes pueden disfrutar de un ambiente acogedor con alegres melodías y la oportunidad de conocer al famoso Earl the Squirrel.

Para complementar la experiencia, los 11 hoteles de Universal Orlando Resort estarán decorados con motivos festivos, ofreciendo menús especiales y otras celebraciones exclusivas para Acción de Gracias, Navidad y Año Nuevo.