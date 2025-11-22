Paul Costelloe, estilista de la princesa Diana, fallece a los 80 años

En esta foto de archivo tomada el 14 de noviembre de 1992, la princesa Diana sale de una librería en París. La BBC publicará los resultados de una investigación interna sobre cómo el periodista Martin Bashir consiguió una explosiva entrevista en 1995 con la princesa Diana.

LONDRES.- El magnate de la moda irlandés-estadounidense Paul Costelloe, quien fuera el diseñador personal de la difunta princesa Diana durante más de una década, falleció recientemente a los 80 años, así lo informó su familia en un comunicado el sábado.

"Nos entristece profundamente anunciar el fallecimiento de Paul Costelloe tras una breve enfermedad", declaró su familia, añadiendo que se encontraba con su esposa y sus siete hijos en Londres al momento del deceso.

El diseñador de ropa femenina de lujo fue uno de los estilistas irlandeses más destacados y un habitual de la jornada inaugural de la Semana de la Moda de Londres desde su creación en 1984.

Nacido en 1945 en Dublín, Costelloe se formó como asistente de diseño en casas de lujo francesas en París antes de incorporarse a la cadena británica Marks & Spencer en Milán. Posteriormente, fue nombrado estilista personal de la princesa Diana a partir de 1983 y permaneció en el cargo hasta su fallecimiento en 1997.

"Era muy humana"

Declaró a la emisora estatal irlandesa que sintió que lo había logrado cuando le pidieron que fuera su diseñador.

"Era muy humana, no se comportaba como una princesa... Preparaba una taza de té deliciosa y unos bollitos", declaró Costelloe sobre su clienta más famosa a principios de este año.

Conocido por sus diseños románticos y a medida, las colecciones de Costelloe combinaban estilos clásicos con giros nuevos e innovadores, con frecuentes toques de color, estampados de tweed y estampados florales.

Costelloe, quien alguna vez comparó ser diseñador de moda con ser un atleta incansable, presentó su última colección de primavera-verano inspirada en los años 60, titulada Paseamos por Rodeo Drive, en la Semana de la Moda de Londres en septiembre.

Su marca también es un negocio familiar, y su hijo William, el director de diseño, crea los estampados y los fondos de sus colecciones.

"Mi ambición es alejarme de la moda eventualmente. Alquilar un coche viejo, conducir por Francia y pintar", declaró Costelloe a Vogue en 2024.

FUENTE: AFP