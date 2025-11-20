Todo lo que debes saber sobre Miss Universo 2025

Concursantes compiten en traje de gala en la 73 edición de Miss Universo.

MIAMI.- Este jueves 20 de noviembre (viernes 21 en Tailandia , país anfitrión), la 74.ª edición de Miss Universo coronará a su nueva soberana en una emocionante gala celebrada en Bangkok. Alrededor de 120 delegadas han pasado las últimas semanas inmersas en actividades, demostrando no solo su físico, sino también su inteligencia, carisma y compromiso social.

Mientras la anticipación crece sobre quién sucederá a Miss Universo 2024 , Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, el certamen ya ha dejado momentos memorables, desde desfiles impecables hasta controversias que han acaparado los titulares.

Preliminar

La fase de concentración, que se extendió por casi tres semanas, incluyó sesiones de fotos, eventos culturales, entrevistas privadas con el jurado y actividades sociales que permitieron a las candidatas hablar de su plataforma social y demostrar su carisma.

La Competencia Preliminar se llevó a cabo el pasado 19 de noviembre. En este evento, las delegadas desfilaron en traje de baño y traje de gala, presentaciones que fueron clave, ya que el jurado las evaluó en ese momento para seleccionar al primer grupo de 30 semifinalistas que se anunciarán en la gala final.

Además de la preliminar, se realizó el desfile de Trajes Nacionales o Típicos, una pasarela llena de color, folclore y creatividad, donde las candidatas presentaron elaboradas creaciones que representan la identidad cultural de sus naciones.

El evento tendrá lugar en la Arena Impact de Bangkok, con capacidad para 12.000 espectadores.

La transmisión en vivo para Estados Unidos inicia a las 7 pm ET a través de Telemundo y del servicio de streaming Peacock. En Latinoamérica, se puede ver por Telemundo Internacional. También se puede ver por el canal de YouTube de Miss Universo.

Controversias

Este año, el certamen ha estado caracterizado por una serie de controversias y polémicas que han captado la atención del público.

Durante los primeros días de la concentración en Bangkok, Fátima Bosch, representante de México, acusó a Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y organizador del certamen universal en Tailandia, de agredirla verbalmente.

Aparentemente, Itsaragrisil cuestionó a la modelo mexicana sobre la razón por la que ella supuestamente se había negado a compartir detalles del país durante su estancia, lo que desencadenó una discusión pública. Posteriormente, Bosch denunció ante los medios que Itsaragrisil le había faltado el respeto.

Los problemas no pararon ahí. Pocos días antes de la preliminar, el músico Omar Harfouch anunció que renunciaba como miembro del jurado del concurso, afirmando que la Organización Miss Universo formó un jurado improvisado para elegir a las 30 finalistas antes de la ronda preliminar.

La princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie y el exfutbolista profesional Claude Makélélé también anunciaron que se retiraban del panel calificador.

Miss Jamaica

Otro momento de tensión en el certamen ocurrió durante el desfile en traje de gala de la competencia preliminar del 19 de noviembre, cuando Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, sufrió una caída.

Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño, Henry salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala. Sin embargo, mientras avanzaba en su pasarela, cayó de la tarima.

Afortunadamente, Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, aclaró que luego de ser trasladada a un hospital en Bangkok, los médicos informaron que la modelo no sufrió traumatismos.