jueves 20  de  noviembre 2025
CERTAMEN DE BELLEZA

Todo lo que debes saber sobre Miss Universo 2025

La transmisión en vivo para Estados Unidos inicia a las 7 pm ET a través de Telemundo y del servicio de streaming Peacock

Concursantes compiten en traje de gala en la 73 edición de Miss Universo.&nbsp;

Concursantes compiten en traje de gala en la 73 edición de Miss Universo. 

AFP
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Este jueves 20 de noviembre (viernes 21 en Tailandia, país anfitrión), la 74.ª edición de Miss Universo coronará a su nueva soberana en una emocionante gala celebrada en Bangkok. Alrededor de 120 delegadas han pasado las últimas semanas inmersas en actividades, demostrando no solo su físico, sino también su inteligencia, carisma y compromiso social.

Mientras la anticipación crece sobre quién sucederá a Miss Universo 2024, Victoria Kjær Theilvig de Dinamarca, el certamen ya ha dejado momentos memorables, desde desfiles impecables hasta controversias que han acaparado los titulares.

Lee además
La recién coronada Miss Universo 2024, Victoria Kjaer Theilvig de Dinamarca, reacciona tras ganar la 73ª edición del certamen Miss Universo en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 2024. 
CERTAMEN DE BELLEZA

Así es 'Lumière de l'Infini', corona de Miss Universo valuada en millones de dólares
Miss México, Fátima Bosch, desfila en el escenario durante la presentación de trajes típicos de Miss Universo 2025 en la provincia de Nonthaburi, al norte de Bangkok.
CERTAMEN

Conozca a las candidatas latinas a la corona de Miss Universo 2025

Preliminar

La fase de concentración, que se extendió por casi tres semanas, incluyó sesiones de fotos, eventos culturales, entrevistas privadas con el jurado y actividades sociales que permitieron a las candidatas hablar de su plataforma social y demostrar su carisma.

La Competencia Preliminar se llevó a cabo el pasado 19 de noviembre. En este evento, las delegadas desfilaron en traje de baño y traje de gala, presentaciones que fueron clave, ya que el jurado las evaluó en ese momento para seleccionar al primer grupo de 30 semifinalistas que se anunciarán en la gala final.

Además de la preliminar, se realizó el desfile de Trajes Nacionales o Típicos, una pasarela llena de color, folclore y creatividad, donde las candidatas presentaron elaboradas creaciones que representan la identidad cultural de sus naciones.

El evento tendrá lugar en la Arena Impact de Bangkok, con capacidad para 12.000 espectadores.

La transmisión en vivo para Estados Unidos inicia a las 7 pm ET a través de Telemundo y del servicio de streaming Peacock. En Latinoamérica, se puede ver por Telemundo Internacional. También se puede ver por el canal de YouTube de Miss Universo.

Controversias

Este año, el certamen ha estado caracterizado por una serie de controversias y polémicas que han captado la atención del público.

Durante los primeros días de la concentración en Bangkok, Fátima Bosch, representante de México, acusó a Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y organizador del certamen universal en Tailandia, de agredirla verbalmente.

Aparentemente, Itsaragrisil cuestionó a la modelo mexicana sobre la razón por la que ella supuestamente se había negado a compartir detalles del país durante su estancia, lo que desencadenó una discusión pública. Posteriormente, Bosch denunció ante los medios que Itsaragrisil le había faltado el respeto.

Los problemas no pararon ahí. Pocos días antes de la preliminar, el músico Omar Harfouch anunció que renunciaba como miembro del jurado del concurso, afirmando que la Organización Miss Universo formó un jurado improvisado para elegir a las 30 finalistas antes de la ronda preliminar.

La princesa Camilla di Borbone delle Due Sicilie y el exfutbolista profesional Claude Makélélé también anunciaron que se retiraban del panel calificador.

Miss Jamaica

Otro momento de tensión en el certamen ocurrió durante el desfile en traje de gala de la competencia preliminar del 19 de noviembre, cuando Gabrielle Henry, Miss Universe Jamaica 2025, sufrió una caída.

Tras realizarse el tradicional desfile en traje típico, en el que la modelo lució un atuendo que exaltó la flora de la isla, y el de traje de baño, Henry salió nuevamente al escenario para deslumbrar con el traje de gala. Sin embargo, mientras avanzaba en su pasarela, cayó de la tarima.

Afortunadamente, Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo, aclaró que luego de ser trasladada a un hospital en Bangkok, los médicos informaron que la modelo no sufrió traumatismos.

Temas
Te puede interesar

Confirman que Miss Jamaica no sufrió daños físicos tras caída del escenario

Un tercer jurado de Miss Universo renuncia días antes del certamen

En imágenes: Mejores momentos del desfile de traje típico en Miss Universo 2025

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump.
EEUU

Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

Tic tac tic tac, Maduro
OPINIÓN

Tic tac tic tac, Maduro

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Esta composición fotográfica muestra al presidente estadounidense Donald Trump  (izq.) y al alcalde electo de la ciudad de Nueva York, Zohran Mamdani
POLÍTICA

Trump planea recibir a Zohran Mamdani en la Casa Blanca

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
CERTAMEN

Confirman que Miss Jamaica no sufrió daños físicos tras caída del escenario

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump en la Casa Blanca.
CONDENA

Trump exige el peso de la ley contra radicales demócratas que llamaron a la desobediencia militar

Por Leonardo Morales
La embarcación que naufragó con migrantes dejando un saldo de 4 muertos en Imperial Beach, San Diego, California.
¿California, la nueva puerta?

Contrabandistas de personas ofrecen rutas más peligrosas a migrantes para llegar a EEUU: el mar

Imagen de referencia que muestra a las autoridades locales del Condado Broward, reflejando su rol en la gestión pública y la toma de decisiones a nivel local.
SUCESO

Encuentran casquillo de bala en el gimnasio de una escuela pública en Broward

Junta de escuelas públicas del condado Miami-Dade. 
ATENCIÓN PADRES

Escuelas Públicas de Miami-Dade cerrarán del 27 al 28 de noviembre por Acción de Gracias

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt.
Borrador de un acuerdo

La Casa Blanca afirma que el plan de paz propuesto es "bueno" tanto para Rusia como para Ucrania