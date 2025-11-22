sábado 22  de  noviembre 2025
Papa León XIV felicita a arzobispo de Eslovaquia durante fiesta electrónica

El gesto de usar una pantalla LED gigante para el mensaje ayudó a viralizar el momento rápidamente en las redes sociales

El papa León XIV.

El papa León XIV.

Europa Press
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- La celebración del 75.º cumpleaños del arzobispo Bernard Bober de Košice, Eslovaquia, se convirtió en un evento viral gracias a una sorpresa inusual: un mensaje de felicitación del papa León XIV seguido de una sesión de música electrónica a cargo de un sacerdote-DJ.

La celebración tuvo lugar el 8 de noviembre de 2025 en las afueras de la Catedral de Santa Isabel en Košice, Eslovaquia. El punto central de la noche fue un mensaje grabado del actual pontífice, el papa León XIV, cuyo nombre secular es Robert Francis Prevost, proyectado en una gran pantalla LED.

El Papa, que asumió el cargo el 8 de mayo de 2025, envió una bendición apostólica con el siguiente mensaje.

“Que la bendición del Dios todopoderoso, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo venga y permanezca con ustedes. Amén.”

El gesto de usar una pantalla LED gigante para el mensaje, con efectos de iluminación y proyección en la catedral, ayudó a viralizar el momento rápidamente en las redes sociales.

"Cura DJ"

Inmediatamente después de la alocución del Papa, la atmósfera se transformó. El Padre Guilherme de Portugal, conocido popularmente como el cura DJ, tomó los platos para ofrecer una sesión de música electrónica.

El Padre Guilherme es un sacerdote que utiliza la música techno y house para transmitir mensajes de fe y llegar a las nuevas generaciones. Su actuación, con luces láser y mapping proyectado sobre la histórica catedral, convirtió el evento en una mezcla única de fe y cultura juvenil.

Según reportes, esta celebración, que combinó el respeto por la tradición con elementos modernos, fue promovida por una petición del mismo papa León XIV, quien previamente ha mostrado una intención de acercar la Iglesia a temas sociales y tecnológicos contemporáneos.

