CERTAMEN DE BELLEZA

Miss Universo 2025 corona a Venezuela y Costa de Marfil como reinas continentales

Olivia Yacé, Stephany Abasali, Julia Ann Cluett y Zhao Na fueron las escogidas por Miss Universo para completar el cuadro de ganadoras junto a Fátima Bosch

Olivia Yacé, Stephany Abasali, Julia Ann Cluett y Zhao Na fueron las escogidas por la Organización Miss Universo como las reinas continentales

Captura de Pantalla / Miss Universe / Instagram
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

MIAMI.- Luego de que Miss México, Fátima Bosch, se coronara como Miss Universo 2025 en la 74.ª edición del certamen, celebrada en Tailandia en la noche del 20 de noviembre, la organización a cargo del concurso de belleza dio a conocer los nombres de sus cuatro reinas continentales.

Las ganadoras fueron: Miss Costa de Marfil, Olivia Yacé, por África y Oceanía; Miss Venezuela, Stephany Abasali, por las Américas; Miss Malta, Julia Ann Cluett, por Europa; y Miss China, Zhao Na, por Asia.

La jamaicana Gabrielle Henry desfila en el escenario durante la presentación de trajes nacionales de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, el 19 de noviembre de 2025. 
POLÉMICA

Miss Jamaica pasará 7 días en Unidad de Cuidados Intensivos tras caída
La mexicana Fatima Bosch (C) es coronada mientras celebra su victoria en el certamen de Miss Universo 2025 en Nonthaburi, al norte de Bangkok, el 21 de noviembre de 2025.
CERTAMEN DE BELLEZA

En imágenes: Reviva momentos finales de Miss Universo 2025

El anuncio se realizó en la rueda de prensa posterior a la coronación. Las bandas fueron entregadas por Raúl Rocha, presidente de la Organización Miss Universo.

Embed

La decisión de premiar a las candidatas más destacadas de cada continente se tomó durante la edición pasada del certamen con el propósito de contrarrestar las críticas que denunciaban falta de diversidad en el cuadro final.

No se trata solo de una reconciliación simbólica, ya que cada una de las reinas asumirá la representación de su región en viajes y actividades del concurso, destacando la diversidad y riqueza cultural de sus respectivos continentes.

Las candidatas de Costa de Marfil y Venezuela avanzaron hasta la ronda final, posicionándose como cuarta y segunda finalista, respectivamente. Por su parte, Miss China y Miss Malta quedaron entre las 12 semifinalistas.

Miss Universo 2025

El Arena Impact de Bangkok vio coronarse a Fátima Bosch de manos de la danesa Victoria Kjaer, Miss Universo 2024.

La joven pelinegra de 25 años es una modelo y comunicadora oriunda de Tabasco. Su participación en el concurso se vio marcada por un incidente con Nawat Itsaragrisil, presidente de Miss Grand International y organizador del certamen universal en Tailandia, a quien acusó de agredirla verbalmente.

El conflicto se originó durante un encuentro con las candidatas. Itsaragrisil pidió disculpas posteriormente.

Luego de tres semanas de concentración en Bangkok, más de 120 representantes de todo el mundo subieron al escenario para una nueva edición del certamen de belleza más importante del universo.

