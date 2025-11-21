Trump promete ayudar al alcalde electo de Nueva York en el interés de mejorar la vida de los residentes

El presidente de EEUU, Donald Trump, recibe al nuevo alcalde de Nueva York, el socialista Zohran Mamdani.

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, se reúne con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de noviembre de 2025.

El presidente Donald Trump se reúne con el alcalde electo de Nueva York, Zohran Mamdani, en la Oficina Oval de la Casa Blanca en Washington, D.C., el 21 de noviembre de 2025.

WASHINGTON — El presidente Donald Trump recibió en la Casa Blanca al nuevo alcalde de Nueva York , el socialista Zohran Mamdani ; ambos coincidieron en describir el encuentro como "productivo" y su interés de mejorar la vida de los residentes de la capital financiera de Estados Unidos.

"Acabamos de tener una reunión estupenda, muy productiva. Creo que, con suerte, tendremos un alcalde excelente. (...) Cuanto mejor lo haga, más feliz estaré. No hay diferencia de partido. No hay diferencia de nada, y le ayudaremos a hacer realidad el sueño de todos: que Nueva York sea fuerte y muy segura", declaró.

EEUU Trump firma ley para hacer públicos los archivos del caso Epstein y apunta a figuras demócratas

"Acabamos de tener una gran reunión, una reunión muy buena y productiva. Tenemos algo en común: queremos que nuestra ciudad, a la que tanto amamos, prospere".

En este sentido, el magnate neoyorquino subrayó en una rueda de prensa conjunta tras su encuentro que tiene "mucha confianza en que hará un excelente trabajo" y que "sorprenderá a algunos conservadores, e incluso a algunos liberales". También reconoció que se sentiría "muy, muy cómodo" en una Nueva York controlada por Mamdani.

Por su parte, Mamdani confirmó que se trató de "una reunión productiva centrada" en la "necesidad de garantizar la asequibilidad para los neoyorquinos, los ocho millones y medio de personas que llaman hogar" a la ciudad y que "luchan por costearse la vida en la ciudad más cara de Estados Unidos".

Agradece a Trump

El alcalde electo subrayó que su reunión "no se centró en los puntos de desacuerdo, que son numerosos", sino en su "objetivo común de estar al servicio de los neoyorquinos" para combatir el alto costo de vida, su gran promesa de campaña.

"Hemos hablado del alquiler, de la comida, de los servicios públicos, de las diferentes maneras en que la gente se ve obligada a marcharse. Y agradezco el tiempo que he pasado con el presidente, agradezco la conversación. Espero con interés trabajar juntos para lograr esa asequibilidad", expresó Mamdani.

Durante su aparición conjunta frente a las cámaras, Trump, él mismo neoyorquino, casi pareció poner bajo su ala al demócrata de 34 años, al predecir que "sorprenderá a algunos conservadores".

Migración

Al ser preguntados sobre sus diferencias respecto del despliegue de uniformados del Servicio de Migración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) en algunas ciudades del país --entre las que realmente no está incluida Nueva York--, Trump dijo que van a "solucionarlas".

"Vamos a trabajar juntos. Nos aseguraremos de que, si hay gente horrible allí, queremos sacarla. Creo que él quiere sacarlos incluso más que yo, así que trabajaremos juntos. Lo hemos hablado mucho", contestó el presidente dirigiéndose a Mamdani.

Asimismo, restó importancia a sus amenazas sobre recortar los fondos federales a la ciudad: "Espero ayudarle, no perjudicarle", manifestó e insistió en que le "ayudará a hacer un gran trabajo", a pesar de que "puede que tenga puntos de vista diferentes en muchos sentidos".

El momento incómodo

Consultado sobre comentarios pasados de Zohran Mamdani, quien había calificado al presidente de "déspota", Trump respondió: "Se han dicho cosas mucho peores de mí que 'déspota'. Así que no es tan insultante. Tal vez cambie de opinión".

Otro reportero preguntó a Mamadani: "¿Usted ha afirmado que cree que el presidente Trump es un fascista?"

Mamdani: "Yo he..."

Trump: —Está bien. Puedes decir que sí. Es más fácil que explicarlo; no me importa.

Seguidamente, Trump le da una palmada en la espalda a Mamdani.

El republicano se congratuló del interés suscitado por este encuentro, que provocó una afluencia particularmente grande de periodistas a la Casa Blanca.

FUENTE: Con informaciòn de Europa Press y AFP