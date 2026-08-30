domingo 30  de  agosto 2026
TEATRO

"Moulin Rouge!" baja el telón en Broadway después de siete años

El musical se estrenó en 2018 en Boston y llegó a Nueva York en 2019, pero a principios de 2020 tuvo que cerrar debido a la pandemia de covid-19

Fotografía cedida por Moulin Rouge The Musical - Broadway de un acto del musical Moulin Rouge! en Broadway, Nueva York (EE.UU.). El musical Moulin Rouge! baja el telón en Broadway este domingo después de 7 años en los que ha ganado 10 premios Tony, recaudado más de 381 millones de dólares y, de paso, se ha convertido en un símbolo de la resiliencia del sector teatral durante la pandemia de 2020.

Fotografía cedida por Moulin Rouge The Musical - Broadway de un acto del musical 'Moulin Rouge!' en Broadway, Nueva York (EE.UU.). El musical 'Moulin Rouge!' baja el telón en Broadway este domingo después de 7 años en los que ha ganado 10 premios Tony, recaudado más de 381 millones de dólares y, de paso, se ha convertido en un símbolo de la resiliencia del sector teatral durante la pandemia de 2020.

EFE / Moulin Rouge The Musical - Broadway

NUEVA YORK.- El musical Moulin Rouge! baja el telón en Broadway este domingo después de 7 años en los que ha ganado 10 premios Tony, recaudado más de 381 millones de dólares y, de paso, se ha convertido en un símbolo de la resiliencia del sector teatral durante la pandemia de 2020.

La obra, basada en la película Moulin Rouge (2001) de Baz Luhrmann, sigue a los protagonistas, el compositor Christian y la estrella del famoso cabaret parisino, Satine, pero sobre el escenario une canciones pop como Single Ladies de Beyoncé e hitos de la banda sonora original como Lady Marmalade.

Lee además
Hispano String Quartet.
música

Hispano String Quartet presenta "Viva la hispanidad" en Pasadena, con música de compositores latinoamericanos contemporáneos
Death Boom pone sobre la mesa una pregunta apremiante e incómoda sobre la oleada de muertes que se nos aproxima
CINE

Death Boom: cuando la muerte nos alcance a todos

El musical se estrenó en 2018 en Boston y llegó a Nueva York en 2019, pero a principios de 2020 tuvo que cerrar debido a la pandemia de covid-19, que impuso un largo apagón al sector teatral y al mundo cultural en general, dejando a muchas instituciones en una situación precaria de la que aún no se han recuperado.

En 2021, cuando reabrió Broadway tras el parón pandémico, Moulin Rouge! apuntaló su futuro al arrasar en unos mermados premios Tony, los Oscar del teatro, en los que no se dio la competencia habitual: solo aspiraba a mejor actor de musical su protagonista, Aaron Tveit, que evidentemente se lo llevó sin problemas.

La pieza arrasó en 10 categorías, incluyendo mejor musical, dirección, actor principal y secundario, así como galardones técnicos por su ropa, iluminación y sonido, entre otros.

Al aceptar el máximo Tony, la productora, Carmen Pavlovic, homenajeó al resto de producciones de Broadway por sus esfuerzos: "Los shows que abrieron, los que cerraron y no pudieron volver, los que casi abrieron... y los que pararon y tuvieron la fortuna de renacer. El mejor musical son todos ellos".

Tveit, un conocido actor de teatro, televisión y cine que encarnó a Enjolras en la película de Los Miserables, ha cosechado buenas críticas por su interpretación, particularmente en el emotivo número del Tango de Roxanne, pero tras formar parte del reparto original un tiempo cedió el papel a otros actores.

Famosos para atraer público

En 2022, Moulin Rouge! recuperó su inversión, un hito cada vez más complicado en Broadway, donde en los últimos años varias reputadas producciones han tenido que cerrar antes de lo previsto, establecerse con funciones limitadas o recurrir a celebridades para atraer más público.

Algunas de las celebridades invitadas a cubrir papeles en el musical han sido la rapera Megan Thee Stallion, Bob the Drag Queen o Boy George.

Con casi 2.300 funciones a sus espaldas y las entradas a un precio medio de 140 dólares, se trata de la obra más taquillera del centenario teatro Al Hirschfield, en los aledaños de Times Square, y su recaudación total en los 7 años desde su estreno asciende a 381 millones de dólares, según la revista Playbill.

Además, el retorno de Aaron Tveit en el último mes de funciones ha impulsado unas ventas que empezaban a estancarse: en la primera semana a su vuelta, Moulin Rouge! obtuvo 2,1 millones, el doble que la anterior, y más que ninguna otra en plena temporada vacacional en la ciudad.

Los productores no han divulgado las razones para retirar el musical ahora, aunque sí han apuntado en ocasiones que tiene unos altos costes debido al pago de licencias por el uso de las canciones modernas y la detallista puesta en escena.

Aunque baja el telón en Nueva York, la obra se mantiene también en el West End de Londres y está inmersa en una gira internacional que pasará próximamente por ciudades de Reino Unido, China y Singapur.

FUENTE: EFE

Temas
Te puede interesar

Príncipe Harry acusa a autoridades de ignorar una amenaza terrorista en su contra

Familia real y el pueblo noruego honran al rey Harald V con misas en todo el país

El Carnaval de Notting Hill celebra en Londres aniversario número 60

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.
POSICIÓN

María Elvira Salazar: Acuerdo petrolero es beneficioso, pero Delcy Rodríguez no es la persona adecuada

Delcy Rodríguez en conferencia de prensa el 2 de julio de 2026.
VENEZUELA

Delcy Rodríguez intenta explicar beneficios para Venezuela de acuerdo petrolero con EEUU

El empresario Marbelli, Pedro Rodriguez, propulsor de la flotilla Armada Solidaria. video
CRISIS MIGRATORIA

La "Armada de la Solidaridad" llega a Ceuta y exige firmeza al gobierno español

Los funcionarios de migración tienen ahora mayor discrecionalidad para otorgar o negar la residencia permanente / Cortesía USCIS.
MIGRACIÓN

Aspirantes a residencia permanente en EEUU deben tener autosuficiencia económica

Nicolás Maduro  en nuevas imágenes publicadas por sus redes oficiales a 30 de agosto de 2026
POLÍTICA

Difunden supuestas fotos de Nicolás Maduro desde una cárcel en Nueva York

Te puede interesar

La representante federal estadounidense María Elvira Salazar habla con los periodistas.
POSICIÓN

María Elvira Salazar: Acuerdo petrolero es beneficioso, pero Delcy Rodríguez no es la persona adecuada

Por Julián Varela
Roberto González, comisionado de Miami-Dade por el Distrito 11 pide más fondos para oficina del sheriff. 
SEGURIDAD Y MENOS GOBIERNO

Exigen priorizar la oficina del sheriff en presupuesto de Miami-Dade

El empresario Marbelli, Pedro Rodriguez, propulsor de la flotilla Armada Solidaria. video
CRISIS MIGRATORIA

La "Armada de la Solidaridad" llega a Ceuta y exige firmeza al gobierno español

Janiel Antonio Candelaria.
JUSTICIA

Policía de Hialeah arresta a hombre acusado de hurto mayor

El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent.
WASHINGTON

EEUU busca el ahogamiento económico total del régimen de Irán