Muere la cantante británica Marianne Faithfull a los 78 años

La cantante y actriz británica Marianne Faithfull, conocida por su éxito "As Tears Go By", falleció a los 78 años, según anunció un portavoz el 30 de enero de 2025.

LONDRES.- La cantante y actriz británica Marianne Faithfull , musa en su tiempo de los Rolling Stones y conocida por su canción As Tears Go By, murió a los 78 años en Londres, anunció un portavoz el jueves en una declaración transmitida a AFP.

Faithfull encarnó el rock'n'roll desde el Swinging London hasta la escena punk neoyorquina en una larga trayectoria que tuvo sus subas y bajas.

Su voz, fina y clara en As tears go by (1964) capaz de convertirse en un tono grave en Broken English (1979), era reconocible al instante sobre todo para los nostálgicos del rock melancólico y literario.

Carrera musical

Nacida en Londres el 29 de diciembre de 1946, de padre espía y madre austrohúngara descendiente del barón von Sacher Masoch, Faithfull había sobrevivido a sobredosis de drogas, suicidios, a la calle, al alcohol, al cáncer e incluso el coronavirus, que la obligó a pasar tres semanas hospitalizada en Londres.

Siempre asociada a Mick Jagger, con quien compartió su vida y aventuras a finales de los años 60, esta británica frágil y apasionada fue cortejada por toda la jet set de su juventud.

A los 68 años, incluso posó para una campaña publicitaria de Yves Saint Laurent.

En 1963, el productor de los Rolling Stones la conoció en un bar donde cantaba baladas: "Conocí a un ángel con senos grandes y la fiché", recordó Andrew Oldham.

La tímida rubia de 17 años grabó la primera canción de Keith Richards y Mick Jagger, que su productor consideró demasiado sentimental. Con As tears go by, la joven entró en el Top 10 británico.

FUENTE: AFP