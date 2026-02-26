jueves 26  de  febrero 2026
CELEBRIDADES

Cantante Pink se separa de su marido, Carey Hart, por segunda vez en 20 años

La cantante y el expiloto de motocross se casaron en 2006 y atravesaron una primera separación en 2008, pero se reconciliaron un año después

La cantante y compositora estadounidense Pink se presenta en el Gran Premio de F1 de Estados Unidos de 2019 en el Circuito de las Américas el 2 de noviembre de 2019 en Austin, Texas.&nbsp;

La cantante y compositora estadounidense Pink se presenta en el Gran Premio de F1 de Estados Unidos de 2019 en el Circuito de las Américas el 2 de noviembre de 2019 en Austin, Texas. 

AFP / Suzanne Cordeiro
Por Jorgimar Gómez

MIAMI.- La cantante estadounidense Pink y su esposo Carey Hart se han separado tras 20 años de matrimonio, según informa una fuente a la revista People. La intérprete de Trustfall, de 46 años, y el expiloto profesional de motocross, de 50, tienen dos hijos: Willow Sage, de 14 años, y Jameson Moon, de 9.

Tras conocerse en los X Games de verano de 2001 en Filadelfia, Pink, cuyo nombre de soltera era Alecia Moore, y Hart mantuvieron una relación intermitente antes de que él le propusiera matrimonio en 2005. Se casaron en Costa Rica en enero de 2006.

Lee además
La actriz estadounidense Demi Moore asiste a la 97.a edición de los Premios Óscar en el Teatro Dolby de Hollywood, California, el 2 de marzo de 2025.
PREMIOS

Anuncian a Javier Bardem, Chris Evans y Demi Moore como presentadores de los Óscar 2026
Bad Bunny actúa en el medio tiempo del Super Bowl 2026.  
HOMENAJE

Bad Bunny rinde tributo a Pelé durante concierto en Brasil

Dos años después, la pareja anunció que se separaban por primera vez. Pink y Hart mantuvieron una relación amistosa —Hart incluso apareció en el video musical de su exitoso sencillo So What, inspirado en su divorcio— y en la primavera de 2009, revelaron que se habían reconciliado y cancelaron el divorcio.

Terapia de pareja

En 2021, Pink ofreció un vistazo a la vida privada de su familia, tanto en casa como durante la gira, en su documental para Prime Video, All I Know So Far.

Ese mismo año, en un artículo de portada de People, Pink habló sobre cómo ella y Hart superaron los altibajos de su relación, revelando que hicieron terapia individual y de pareja.

“Las relaciones a largo plazo no son fáciles. Es mucho más fácil mantenerse en la armonía y pasar de una relación a otra, porque así no tienes que solucionar los problemas recurrentes. Al final, tienes que arreglarte a ti mismo; no puedes arreglar a la otra persona. Así que puede ser un desafío, y hay días buenos y días malos”, declaró.

Hasta el momento, ni la cantante ni su esposo se han pronunciado al respecto.

Temas
Te puede interesar

Lindsay Lohan reflexiona sobre la fama durante la adolescencia

Bill Gates confiesa romance extramatrimonial y pide disculpas por vínculos con Epstein

"Love Story": 4 detalles que no aparecen en la serie sobre JFK Jr. y Carolyn Bessette

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Personas se ven afuera de la Terminal de Cruceros de La Habana el 23 de febrero de 2026.
Investigación

Experto naval: ataque de guardafrontera cubano a lancha de EEUU, "abre conflicto internacional"

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

James Uthmeier, fiscal general de Florida.
PESQUISA ESTATAL

Florida abre investigación tras mortal ataque de guardacostas cubanos a embarcación de EEUU

Lancha de guardacostas cubanos. 
Agresión mortal

Rubio afirma que EEUU responderá "en consecuencia" al ataque de Cuba a lancha; Florida abre investigación

Lugar exacto donde se produjo el suceso que dejó 4 personas muertas y seis heridos.
ÚLTIMA HORA

Régimen cubano identifica sobrevivientes y uno de los muertos de la lancha ultimada en costas de la isla

Te puede interesar

Imagen referencial del suceso.
NOMBRES REVELADOS

Régimen cubano identifica a los cuatro fallecidos en el tiroteo de la lancha procedente de Florida

Por CARLOS ARMANDO CABRERA
Vivienda en venta en Texas.
EEUU

Tasa hipotecaria baja del 6% por primera vez desde abril de 2022

El expresidente Bill Clinton y su esposa Hillary Clinton.
INVESTIGACIóN

Hillary Clinton responde a puerta cerrada al Congreso por caso Epstein

Alberto Carvalho habla con la prensa.
INVESTIGACIÓN

FBI allana propiedades del exsuperintendente de escuelas de Miami-Dade Alberto Carvalho

Roberto Azcorra Consuegra (derecha), durante una entrevista en el barrio de la Pequeña Habana en Miami, Florida. 
FLORIDA

El régimen de Cuba es desmentido por uno de los "supuestos heridos" que "detuvieron": "Estoy en EEUU"