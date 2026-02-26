Cantante Pink se separa de su marido, Carey Hart, por segunda vez en 20 años

La cantante y compositora estadounidense Pink se presenta en el Gran Premio de F1 de Estados Unidos de 2019 en el Circuito de las Américas el 2 de noviembre de 2019 en Austin, Texas.

MIAMI.- La cantante estadounidense Pink y su esposo Carey Hart se han separado tras 20 años de matrimonio , según informa una fuente a la revista People. La intérprete de Trustfall, de 46 años, y el expiloto profesional de motocross, de 50, tienen dos hijos: Willow Sage, de 14 años, y Jameson Moon, de 9.

Tras conocerse en los X Games de verano de 2001 en Filadelfia, Pink, cuyo nombre de soltera era Alecia Moore, y Hart mantuvieron una relación intermitente antes de que él le propusiera matrimonio en 2005. Se casaron en Costa Rica en enero de 2006.

Dos años después, la pareja anunció que se separaban por primera vez. Pink y Hart mantuvieron una relación amistosa —Hart incluso apareció en el video musical de su exitoso sencillo So What, inspirado en su divorcio— y en la primavera de 2009, revelaron que se habían reconciliado y cancelaron el divorcio.

Terapia de pareja

En 2021, Pink ofreció un vistazo a la vida privada de su familia, tanto en casa como durante la gira, en su documental para Prime Video, All I Know So Far.

Ese mismo año, en un artículo de portada de People, Pink habló sobre cómo ella y Hart superaron los altibajos de su relación, revelando que hicieron terapia individual y de pareja.

“Las relaciones a largo plazo no son fáciles. Es mucho más fácil mantenerse en la armonía y pasar de una relación a otra, porque así no tienes que solucionar los problemas recurrentes. Al final, tienes que arreglarte a ti mismo; no puedes arreglar a la otra persona. Así que puede ser un desafío, y hay días buenos y días malos”, declaró.

Hasta el momento, ni la cantante ni su esposo se han pronunciado al respecto.