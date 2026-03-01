domingo 1  de  marzo 2026
RECONOCIMIENTO

Premios Alegría de Vivir reconocidos como el evento más inspirador en Barcelona

Los Premios Alegría de Vivir, que la cantante Lucrecia fundó en Barcelona hace 14 años, fueron reconocidos como el evento más inspirador en Barcelona

La cantante  Lucrecia y los premiados en la edición 2025 de los Premios Alegría de Vivir, en el Teatro Luz de Gas, en Barcelona, España.

La cantante  Lucrecia y los premiados en la edición 2025 de los Premios Alegría de Vivir, en el Teatro Luz de Gas, en Barcelona, España. 

Cortesía/ Premios Alegría de Vivir
Diario las Américas | WILMA HERNÁNDEZ
Por WILMA HERNÁNDEZ

MIAMI.- Los Premios Alegría de Vivir, que la cantante cubana Lucrecia fundó en Barcelona hace 14 años, fueron reconocidos como el evento más inspirador en la ciudad catalana.

El reconocimiento llega por parte de los Premios Mejor Evento, que se entregan durante la gala Acción Social en Marbella el 19 de marzo, un día antes de que Lucrecia celebre la gala de los Premios Alegría de Vivir 2026 en el Teatro Luz de Gas, en la capital de Cataluña.

Imagen promocional de los Premios Alegría de Vivir muestra los rostros de los galardonados en la edición 2026.
RECONOCIMIENTOS

Premios Alegría de Vivir anuncia galardonados en edición 2026
La actriz Patricia Lopez Arnaiz posa con el Goya a mejor actriz protagonista por su trabajo en Los domingos, durante la ceremonia de entrega de los Premios Goya en su 40ta edición.
CINE

Lista de ganadores de la 40 edición de los Premios Goya

“Es todo un honor recibir este excepcional premio, que me reafirma en continuar celebrando trayectorias de excelencia, propiciando este encuentro sociocultural”, dijo Lucrecia, quien creó los galardones Alegría de vivir con el fin de reconocer el quehacer destacado de personalidades en diversas esferas de la sociedad.

“Impregnamos a la sociedad de amor, admiración y respeto”, expresó la artista al resaltar la esencia de los premios, de los cuales su fundadora destaca que “cada año los galardonados están más ilusionados y emocionados. Los medios de comunicación los esperan con entusiasmo y la organización es cada vez más esmerada”.

Sobre la gala de este año, en la que también celebra 30 años de trayectoria artística, adelantó que “el concierto será muy significativo con artistas invitados”.

“La Alegría de Vivir está presente en todos los ámbitos de la vida, junto al Jurado de Honor estamos siempre atentos a la belleza. Premiamos la cultura, moda, música, el teatro, la televisión, el cine, las revistas de actualidad, la medicina Integrativa y el mundo empresarial.”, añadió.

Lucrecia recordó que, en 2020, Marius Carol, consejero editorial del Grupo Godó, afirmó que los premios se han convertido en un referente de tradición en Barcelona.

“Premios Alegría de Vivir es tan esperado como la Navidad y Sant Jordi en la ciudad de Barcelona”, dijo Carol sobre el galardón que ha reconocido en 14 años a 137 galardonados ,entre personalidades y entidades de América Latina y España.

Galardonados en edición 2026

Premio Alegría de Vivir – Éter - Don Josep Carreras, ícono de la música clásica que celebra su despedida de los escenarios con una gira

Trayectoria Excepcional - Paz Padilla, actriz de televisión, cine y teatro

Excelencia en Alta Costura - Victorio y Lucchino por su 40 aniversario en el mundo de la moda

Excelencia Empresarial - Ramón Agenjo, presidente de Fundació, celebrando el 150 aniversario Estrella Damm

Excelencia en Comunicación y Dirección - Oriol Nolis, director de La 2Cat RTVE, la que quieres

Excelencia en Magacín de Actualidad - Madrid Directo, celebrando su 30 aniversario. Director Kike Álvarez, productora ejecutiva Pepa González, y presentadores de televisión Francine Gálvez y Emilio Pineda

Excelencia en Comunicación, Entretenimiento y Cultura - Xavi Grasset (La Selva de Tv3)

Excelencia en Turismo y hostelería - Kike Sarasola Presidente y fundador de Room Mate Hotels

Excelencia en Medicina Integrativa - Dra Yilian Rigo (Clínica Rigo)

Excelencia en Periodismo y Cine - Moisés Rodríguez Martínez ( RTVE, la que quieres, 24 HORAS RTVE)

Excelencia en Música Rock Catalán - Pep Sala Fundador Grupo Sau, celebrando su 40 Aniversario

Excelencia en Entretenimiento y Creador de formatos en Televisión - Yusan Acha Frías

Excelencia en Defensa y Proyección del Entretenimiento y Periodismo - Juan Ignacio Ocaña, por la libertad de expresión; presidente FARTV en su 70 aniversario.

