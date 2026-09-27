Museo Casa Kahlo festeja primer aniversario tras recibir más de 100.000 visitantes

Una proyección ilumina las pertenencias de la pintora mexicana Frida Kahlo en el Museo Casa Kahlo, ubicado en el barrio de Coyoacán, Ciudad de México, el 3 de octubre de 2025.

MIAMI.- A un año de su apertura en Coyoacán, Ciudad de México, el Museo Casa Kahlo celebra su primer aniversario tras recibir a más de 100.000 visitantes.

De acuerdo con la familia Kahlo, aproximadamente la mitad de quienes han recorrido el recinto son visitantes nacionales y la otra mitad proviene del extranjero, informó el museo a través de un comunicado.

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El museo abrió sus puertas con el propósito de presentar una dimensión más íntima de Frida Kahlo, más allá de su trayectoria como artista, a través de la antigua residencia en la que se conserva la historia de la familia.

La iniciativa busca acercar al público a Kahlo desde su faceta como hija y hermana y miembro de una familia.

El museo ya fue incluido en publicaciones que lo catalogan entre nuevos destinos y experiencias vinculadas con el arte y la cultura, entre ellas World's Greatest Places 2026, de la revista Time.

“Cuando abrimos nuestra casa familiar al público, nuestro objetivo siempre fue reunir a visitantes de México y de todo el mundo para celebrar una faceta de la vida de Frida que había permanecido en silencio durante demasiado tiempo”, afirmó Mara Romeo Kahlo, heredera y familiar viva más cercana de la artista.

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Lo que viene

La representante de la familia también destacó el significado de que más de 100.000 personas hayan recorrido los espacios de la antigua residencia durante su primer año.

“Conectar no solo con Frida la artista, sino con Frida como hija, hermana y miembro de esta familia, ha sido algo extraordinariamente significativo para nosotros”, señaló.

Asimismo, el museo prepara nuevos proyectos en colaboración con la Fundación Kahlo, organización dedicada a la preservación y difusión del legado de la artista.

Entre las iniciativas anunciadas se encuentra el premio de arte Kahlo (Kahlo Art Prize), cuya convocatoria abre en noviembre. El galardón estará dirigido a un artista mexicano emergente e incluye un premio dotado de 50.000 dólares, además de oportunidades para presentar su trabajo en el museo.

Conocido familiarmente como Casa Roja, el inmueble perteneció durante generaciones a la familia Kahlo antes de convertirse en espacio museístico. La transformación del lugar incluyó una identidad visual desarrollada por Pentagram y trabajos de restauración y diseño a cargo de la arquitecta mexicana Mariana Doet Zepeda Orozco y del arquitecto estadounidense David Rockwell, de Rockwell Group, se detalló en el comunicado.

Además de su exposición permanente y su vínculo con la historia familiar de Kahlo, el museo ofrece actividades para respaldar y difundir expresiones de la cultura mexicana.