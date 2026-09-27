Cómo lucir pestañas más naturales y levantadas sin recurrir a extensiones

MIAMI.- En una época en la que la belleza apuesta cada vez más por resultados naturales y tratamientos que simplifican la rutina diaria, el lash lift (levantamiento de pestañas) se ha convertido en una alternativa para quienes desean una mirada más abierta y definida sin recurrir a extensiones.

La técnica trabaja con las propias pestañas, elevándolas para que luzcan más largas y visibles.

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A diferencia de las extensiones, que incorporan fibras individuales para aportar longitud, volumen o densidad, el lash lift modifica temporalmente la curvatura de las pestañas naturales. El objetivo no es transformar la mirada de manera radical, sino resaltar las características que ya se poseen.

Para conocer detalles sobre el lash lift o levantamiento de pestañas, DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con la profesional de la belleza Daniela Martintereso, dermocosmiatra venezolana radicada en Miami.

- ¿Qué es exactamente un lash lift y en qué consiste el tratamiento?

El lash lift trabaja con las pestañas naturales para levantarlas y darles una curvatura más definida desde la raíz. No añadimos pestañas artificiales; aprovechamos las que la persona ya tiene para conseguir una mirada más abierta, fresca y definida.

- ¿En qué se diferencia de las extensiones de pestañas?

La principal diferencia es que el lash lift trabaja exclusivamente con la pestaña natural. En las extensiones se adhieren fibras individuales para aportar longitud, volumen o densidad. El lash lift, en cambio, modifica temporalmente la curvatura de las pestañas que ya tienes, por eso el resultado suele ser más natural y requiere menos mantenimiento.

- ¿Qué efecto puede conseguirse con un lash lift y qué tipo de mirada busca crear?

Podemos conseguir pestañas más levantadas, curvas y visualmente más largas. Al elevarlas desde la raíz, el ojo se ve más abierto y la mirada más despierta. La idea no es transformar completamente la pestaña, sino resaltar lo que naturalmente tiene cada persona.

- ¿Para qué tipo de pestañas está especialmente recomendado este tratamiento?

Es excelente para pestañas rectas o que crecen hacia abajo, esas que casi no se ven. También es una buena alternativa para quienes quieren destacar sus pestañas naturales sin comprometerse con el mantenimiento de las extensiones.

- ¿Puede realizarse en pestañas cortas, rectas o poco abundantes?

Sí, aunque siempre debemos evaluar cada caso. En pestañas rectas puede producir un cambio muy bonito porque al levantarlas se hacen mucho más visibles. En pestañas cortas también podemos trabajar, pero el resultado dependerá de la longitud natural. Si son poco abundantes, el lash lift puede hacerlas lucir más definidas, pero no crea nuevas pestañas ni aporta la densidad que aportarían unas extensiones.

- ¿Cómo es el procedimiento paso a paso y cuánto tiempo suele durar una sesión?

Primero limpiamos muy bien el área y evaluamos las pestañas. Luego protegemos la zona inferior y colocamos un molde de silicona sobre el párpado superior. Las pestañas se acomodan cuidadosamente sobre ese molde.

Después aplicamos productos específicos que permiten modificar temporalmente la forma de la pestaña y fijarla en su nueva posición. Dependiendo del servicio, podemos finalizar con un tinte y un producto acondicionador.

Normalmente una sesión dura aproximadamente entre 45 y 60 minutos, aunque puede variar según las pestañas y el protocolo utilizado.

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- ¿Qué productos se utilizan durante el tratamiento y cuál es su función?

Generalmente se utiliza una solución que permite flexibilizar la estructura de la pestaña para darle la nueva curvatura y posteriormente otra solución que ayuda a fijarla. También pueden utilizarse productos acondicionadores y tinte si se desea.

Es muy importante utilizar productos profesionales formulados específicamente para esta zona y respetar los tiempos indicados por el fabricante.

- ¿Qué ventajas ofrece combinar el levantamiento con un tinte de pestañas?

Me parece una combinación muy bonita. El lift aporta la curvatura y el tinte intensifica visualmente el color de las pestañas. Esto puede hacer que se vean más marcadas y definidas incluso sin rímel. Es especialmente interesante para personas que tienen las puntas de las pestañas muy claras.

- ¿Cuánto tiempo pueden mantenerse los resultados de un lash lift?

Por lo general, el efecto puede mantenerse aproximadamente entre 6 y 8 semanas. No significa que un día desaparezca de repente; va disminuyendo progresivamente a medida que las pestañas completan su ciclo natural y son reemplazadas por pestañas nuevas.

- ¿De qué factores depende la duración del efecto?

Depende del ciclo natural de crecimiento de las pestañas, de su condición, del cuidado posterior y de los productos que la persona utilice. Cada organismo y cada pestaña son diferentes, por lo que la duración puede variar de una persona a otra.

- ¿Es realmente posible conseguir un efecto de pestañas más largas sin utilizar extensiones?

Visualmente sí. No estamos aumentando físicamente la longitud de la pestaña, pero al levantarla desde la raíz dejamos visible una mayor parte de ella. Muchas personas se sorprenden porque descubren que sus pestañas naturales parecían mucho más cortas simplemente porque crecían rectas o hacia abajo.

- ¿Qué tan natural es el resultado frente al de unas extensiones?

Es muy natural porque seguimos trabajando con las propias pestañas de la persona. No buscamos que parezca que lleva pestañas artificiales, sino potenciar su mirada. Para alguien que quiere despertarse y verse arreglada sin que el resultado sea demasiado evidente, es una excelente alternativa. Para obtener un resultado más natural, yo siempre recomiendo hablar sobre cuánto levantamiento se desea, si se prefiere una curvatura suave o más marcada y si quiere añadir tinte. Una buena consulta previa permite adaptar el tratamiento a las características del ojo, las pestañas y al estilo de cada persona.

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Seguridad y posibles riesgos

- ¿Es un tratamiento seguro para las pestañas y el área de los ojos?

Cuando se utilizan productos adecuados, se respetan las instrucciones del fabricante y el procedimiento es realizado por un profesional debidamente capacitado, generalmente es un tratamiento bien tolerado. Sin embargo, estamos trabajando muy cerca de los ojos y con productos químicos, por lo que la técnica, la higiene y el control de los tiempos son fundamentales.

- ¿Qué riesgos pueden existir cuando el procedimiento no es realizado correctamente?

Puede presentarse irritación, reacción en la piel o los ojos y daño en la fibra de la pestaña. Si el producto se deja actuar demasiado tiempo, por ejemplo, las pestañas pueden quedar demasiado procesadas, resecas, encrespadas o quebradizas. Por eso no recomiendo realizar este tipo de procedimiento sin la preparación adecuada. Más producto o más tiempo no significa un mejor resultado.

Algunas personas pueden presentar sensibilidad, irritación, enrojecimiento, picazón o una reacción alérgica. Si durante el procedimiento existe ardor intenso, dolor o cualquier reacción fuera de lo normal, debe comunicarse inmediatamente al profesional.

- ¿Quiénes deberían evitar este tratamiento o consultar previamente con un especialista?

Quienes tengan irritación activa, infección ocular, inflamación importante, lesiones en la zona o una reacción alérgica conocida a alguno de los componentes deberían posponer el tratamiento y consultar cuando corresponda con un profesional de salud. También es importante informar al especialista sobre antecedentes de sensibilidad en los ojos o reacciones previas a tratamientos similares.

- ¿Qué errores cometidos durante un lash lift pueden provocar daños en las pestañas?

Uno de los principales es no respetar los tiempos de procesamiento. También utilizar un molde incorrecto, colocar mal las pestañas, aplicar producto donde no corresponde, repetir el tratamiento demasiado pronto o trabajar sobre pestañas que ya están debilitadas. La evaluación previa es tan importante como el procedimiento.

- ¿Qué señales indican que un tratamiento fue realizado correctamente?

Las pestañas deberían verse levantadas, ordenadas y con una curvatura bonita, pero continuar sintiéndose flexibles. No deberían verse quebradas, excesivamente encrespadas o dobladas de manera irregular.

- ¿Con qué frecuencia se recomienda repetir el tratamiento para evitar sobreprocesar las pestañas?

Como referencia, normalmente esperamos alrededor de 6 a 8 semanas y evaluamos nuevamente las pestañas antes de repetirlo. No debería realizarse automáticamente porque hayan pasado determinado número de semanas; primero debemos observar cómo están las pestañas naturales.

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Cuidados después del tratamiento

- ¿Qué cuidados deben seguirse durante las primeras 24 a 48 horas después de un lash lift?

Las indicaciones pueden variar según el sistema utilizado, por eso siempre recomiendo seguir exactamente las instrucciones del profesional y del fabricante. En muchos protocolos se aconseja durante las primeras horas evitar vapor intenso, calor excesivo y manipular o frotar las pestañas. Después, la idea es tratarlas con delicadeza y mantener una rutina sencilla. Una vez transcurrido el período indicado por el profesional, se puede utilizar maquillaje. De hecho, muchas personas necesitan mucha menos máscara porque sus pestañas ya están levantadas y definidas.

- ¿Qué productos deberían evitarse para prolongar el resultado y mantener las pestañas saludables?

Más que tener una lista universal de productos prohibidos, recomiendo evitar cualquier producto que produzca irritación y no frotar agresivamente los ojos. También es importante utilizar desmaquillantes adecuados para el área ocular y retirar el maquillaje suavemente.

- ¿Es necesario utilizar algún suero o producto acondicionador después del tratamiento?

No siempre es obligatorio, pero un producto acondicionador diseñado para pestañas puede ser un buen complemento, especialmente para mantenerlas flexibles y cuidadas. Lo importante es utilizar productos seguros para el área de los ojos y seguir la recomendación profesional.

Tendencias y belleza

- ¿Por qué crees que el lash lift se ha vuelto tan popular en los últimos años?

Creo que tiene mucho que ver con la búsqueda de resultados cada vez más naturales. Muchas mujeres quieren verse arregladas sin sentir que llevan demasiado maquillaje o tener que dedicar mucho tiempo todos los días. El lash lift encaja perfectamente en esa tendencia porque trabaja con lo que ya tienes y simplemente lo realza.

- ¿Qué busca actualmente la mujer que opta por este tratamiento: comodidad, naturalidad o una mirada más definida?

Diría que una combinación de las tres. Busca comodidad, pero también quiere verse bien desde que se levanta. Quiere una mirada más abierta y definida, pero sin necesariamente sentir que lleva un tratamiento demasiado evidente.

- ¿Consideras que existe una tendencia hacia tratamientos de belleza que requieran menos mantenimiento?

Definitivamente existe un gran interés por tratamientos que simplifiquen la rutina diaria. Cada vez vemos más personas interesadas en resultados naturales y prácticos que les permitan ahorrar tiempo sin perder esa sensación de verse arregladas. Para mí, la belleza moderna está mucho más enfocada en realzar que en transformar.

- ¿Qué recomendarías a una persona que está considerando hacerse su primer lash lift?

Primero, que busque un profesional capacitado y que no tome la decisión únicamente por precio. Que pregunte qué productos utilizan, cómo realizan el procedimiento y que comunique cualquier sensibilidad o reacción previa. También recomiendo llevar expectativas reales: el lash lift trabaja con tus propias pestañas, por lo que el resultado dependerá de lo que naturalmente tengas.

- ¿Qué credenciales o preparación debería tener el profesional que realiza el tratamiento?

Debe contar con la formación y las credenciales que correspondan según la regulación del lugar donde ejerce, además de capacitación específica en lash lift. También debe conocer los productos que utiliza, sus tiempos de procesamiento, contraindicaciones, higiene y qué hacer ante una reacción adversa. Una certificación por sí sola no sustituye una buena técnica, experiencia y responsabilidad profesional.

- ¿Cuál es el principal mito sobre el lash lift que te gustaría aclarar?

Que un lash lift bien realizado necesariamente “quema” o destruye las pestañas. El problema no es simplemente el tratamiento; el riesgo aumenta cuando se utilizan incorrectamente los productos, se exceden los tiempos o se sobreprocesan las pestañas. Por eso siempre insisto en la importancia de acudir a profesionales preparados. Y, por supuesto, la persona no debería terminar el procedimiento con dolor o irritación importante.

- ¿Qué aconsejas para conseguir unas pestañas bonitas sin comprometer la salud?

Mi principal consejo es no sacrificar la salud de la pestaña por conseguir un resultado más intenso. Las pestañas bonitas empiezan por estar saludables. Hay que respetar sus ciclos, evitar tratamientos demasiado frecuentes, utilizar productos adecuados y elegir profesionales que sepan decir: “Hoy tus pestañas necesitan descansar”.

En belleza, un buen profesional no solamente debe saber realizar un tratamiento; también debe saber cuando es mejor no realizarlo.