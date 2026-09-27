Alejandro Sanz celebra la "magia, música y orgullo latino" de Shakira en Madrid

Shakira y Alejandro Sanz cantan juntos La tortura, en un concierto de la cantante colombiana en Madrid.

MADRID.- El cantante español Alejandro Sanz compartió en sus redes sociales su visita a la "residencia" de Shakira en Madrid con un mensaje en el que elogió la “magia, música y orgullo latino” de la artista colombiana tras actuar junto a ella.

"Shaki, tú tienes una cosa que no se aprende ni se explica. Sales ahí y el universo se desordena un poquito para mirarte", escribió Sanz tras cantar 'La Tortura' en el escenario de Macondo Park, donde Shakira celebra sus conciertos en la capital española.

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"Magia, música y orgullo latino, que cuando late, se escucha en todas partes. Te quiero Shaki. Auuuuúuuu", agregó el cantante español en un mensaje que acompañó con varias fotografías de la cuarta actuación de Shakira.

Sanz, quien actuó con una bandera de la ciudad española de Ceuta, que vivió una entrada masiva de migrantes procedentes de Marruecos en julio, a modo de brazalete, fue el segundo invitado especial de la colombiana tras la participación de la italiana Laura Pausini en esta residencia de 12 conciertos.

Un invitado muy esperado

Este viernes, una pregunta circulaba entre los 55.000 fans reunidos en el Macondo Park: ¿Quién será el invitado?

La respuesta llegó a la mitad del concierto, cuando se escucharon las primeras letras de una canción: "Ay, panita mía, guárdate la poesía, guárdate la alegría pa' ti", un momento en que el público estalló de alegría con gritos y aplausos para recibir a un Alejandro Sanz que llegó entre las llamas que salían del escenario.

"Mi hermano Alejandro Sanz", dijo Shakira para presentar al artista madrileño, mientras él tocaba con pasión su guitarra eléctrica.

"No me lo puedo creer", decían algunos, conmovidos por la sorpresa, pues para los fans, el lazo entre los dos artistas representa no únicamente una sola colaboración musical, sino una amistad de más de 20 años.

FUENTE: Con información de EFE