Netflix estrena largometraje basado en captura de "El Chapo" Guzmán

MIAMI.- Ya está en Netflix La Captura (Facing El Chapo), un largometraje basado en la crónica periodística de Héctor Mauleón sobre la recaptura de Joaquin "El Chapo" Guzmán en 2016.

Ambientada en Sinaloa, la película presenta a Carmona (Alfonso Herrera) y Rosales (Noé Hernández), dos oficiales de la policía federal mexicana que en un procedimiento de rutina -y sin proponérselo- terminan atrapando a "El Chapo" Guzmán (uno de los líderes del cártel de drogas más peligroso del mundo, famoso por lo escurridizo que era). Actualmente, el traficante cumple cadena perpetua en una prisión de máxima seguridad en EEUU.

Poniendo en riesgo su seguridad personal, sus valores y la vida de sus seres queridos, ambos oficiales se juegan el todo por el todo para lograr esta increíble captura.

DIARIO LAS AMÉRICAS conversó con Allan Durell (108 Costuras, Gringo), quien da vida al vicealmirante de la Marina Ortega en La Captura, uno de los personajes claves dentro de la historia. El actor mexicano contó cómo su experiencia previa en teatro lo ayudó en el proceso encarnar a Ortega y ser elegido en el casting, la importancia de esta producción al mostrar una historia real desde la perspectiva latinoamericana, el impacto que ha tenido el largometraje en la sociedad mexicana y la receptividad que ha tenido por parte de los cuerpos del orden público.