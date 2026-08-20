Músico Sergio George ingresa al Salón de la Fama de los Compositores Latinos

MIAMI.- Sergio George ingresará al Salón de la Fama de los Compositores Latinos como parte de su clase 2026, un reconocimiento a una trayectoria de más de cuatro décadas que ha dejado una marca profunda en la evolución de la salsa y la música tropical.

La ceremonia de inducción tendrá lugar el miércoles 14 de octubre durante la 13.ª edición anual de los Premios LA MUSA, en The Flamingo Theater de Miami.

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Productor, arreglista, pianista y compositor, George ha sido una figura determinante en el desarrollo del sonido de la salsa contemporánea y en su llegada a nuevas generaciones y mercados alrededor del mundo. A lo largo de su carrera ha trabajado junto a figuras como Marc Anthony, Celia Cruz, Tito Puente, Jennifer Lopez, Thalía, Prince Royce y Maluma, entre muchos otros, construyendo un catálogo que atraviesa distintas épocas y estilos de la música latina.

Su trayectoria reúne 19 premios Grammy y Latin Grammy, además de haber sido reconocido en cuatro ocasiones como Productor del Año. Más allá de los galardones, su trabajo como productor y arreglista ha sido fundamental en grabaciones y proyectos que ampliaron el alcance de la música tropical, combinando la tradición salsera con una visión de producción que ha evolucionado junto a los cambios de la música latina.

Su ingreso al Salón de la Fama reconoce precisamente ese recorrido y la influencia de George detrás de algunas de las producciones que han contribuido a definir la salsa de las últimas décadas.

Impacto duradero en la música

Al anunciar a los nuevos miembros de 2026, Rudy Pérez, presidente y CEO del Salón de la Fama de los Compositores Latinos, destacó que los homenajeados de este año representan “excelencia, creatividad y un impacto duradero en la música y la cultura latinas”.

El reconocimiento llega además en una etapa en la que George continúa desarrollando nuevas propuestas alrededor de la salsa. En años recientes, el productor ha impulsado proyectos como ATACA SERGIO! Presents: URBAN SALSA SESSIONS!, llevando su experiencia a colaboraciones con artistas de distintas generaciones y explorando nuevas formas de acercar el género al panorama musical actual.

Junto a Sergio George, la clase 2026 del Salón de la Fama de los Compositores Latinos incluye a Yoel Henríquez, Danny Daniel, Kike Santander, Mario Quintero Lara y Gian Marco. La ceremonia de los Premios LA MUSA reunirá el próximo 14 de octubre a compositores, artistas, productores, editores y figuras de la industria para celebrar a los creadores cuyo trabajo ha contribuido a definir y expandir la música latina alrededor del mundo.