Netflix presenta oferta para comprar Warner Bros Discovery

Logo de la legendaria compañía estadounidense Warner Bros. Discovery.

AFP/Kevin Dietsch

WASHINGTON.- Netflix presentó una oferta para comprar al grupo de televisión y cine Warner Bros Discovery, un negocio que podría transformar el panorama mediático en Estados Unidos, según un reporte conocido este lunes.

De acuerdo con Bloomberg, el gigante del streaming se unió a Paramount Skydance y Comcast en una segunda ronda de subasta durante el feriado de Acción de Gracias.

Warner Bros Discovery, empresa matriz de HBO y CNN, se puso oficialmente a la venta en octubre tras recibir múltiples ofertas de compra no solicitadas.

Uno de los primeros interesados en comprar Warner fue Paramount, recién adquirida por la familia del fundador de la tecnológica Oracle, Larry Ellison, quien es además uno de los hombres más ricos del mundo.

Su hijo, David Ellison, productor de cine, y director ejecutivo de Paramount, ha realizado tres ofertas consecutivas antes de que el jefe de Warner Bros Discovery, David Zaslav, anunciara el proceso oficial de venta.

Según varios medios, ninguna oferta habría alcanzado hasta la fecha los 30 dólares por acción esperados por Zaslav, quien valoraría su grupo en aproximadamente 74.000 millones de dólares.

Oferta de Netflix

Netflix, el servicio de streaming más grande del mundo con más de 280 millones de suscriptores a nivel global, trabaja en un préstamo para conseguir decenas de miles de millones de dólares y financiar su posible adquisición, según fuentes citadas por Bloomberg.

El acuerdo incrementaría considerablemente las capacidades de producción de contenido de Netflix y aseguraría activos premium como HBO y los estudios Warner Bros.

También probablemente enfrentaría un escrutinio cercano por parte de las autoridades antimonopolio en Estados Unidos y potencialmente en otros mercados.

En Hollywood, de hecho, han manifestado su preferencia de que Warner no termine en manos de Netflix. A figuras destacadas de la industria les preocupa que la compañía de streaming pueda limitar los estrenos de sus producciones cinematográficas.

El director de Titanic, James Cameron, dijo recientemente en el pódcast The Town que una adquisición de Warner Bros por parte de Netflix sería "un desastre".

Consultados por la AFP, ni Netflix ni Warner Bros Discovery respondieron de inmediato a solicitudes de comentarios.

FUENTE: AFP

