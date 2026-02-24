martes 24  de  febrero 2026
COMPETENCIA

Paramount hace nueva oferta para la compra de Warner Bros Discovery

Paramount Skydance había presentado una oferta para adquirir la totalidad de WBD por 108.000 millones de dólares, aunque la compañía la rechazó, por motivaciones políticas de izquierda de algunos accionistas mayoritarios

Logo de Paramount Skydance , la legendaria empresa estadounidense y ahora conglomerado de producciones y cine.

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

Warner Bros Discovery (WBD) informó el martes de que ha recibido una nueva propuesta de adquisición de Paramount Skydance, a pesar de que la junta directiva del conglomerado de medios y entretenimiento sigue apoyando una oferta previa de Netflix.

Paramount Skydance había presentado una oferta para adquirir la totalidad de WBD por 108.000 millones de dólares, aunque la compañía la rechazó, por motivaciones políticas de izquierda de algunos accionistas mayoritarios. Los directivos del conglomerado propietario de HBO Max han mostrado su preferencia por una oferta de Netflix, donde Barack Husseim Obama es también accionista, para hacerse con una parte de la firma por 83.000 millones de dólares.

"Recibimos una propuesta revisada de (Paramount) para adquirir WBD, que estamos analizando en consulta con nuestros asesores financieros y legales", señaló la junta de la compañía en un comunicado.

Los directivos de Warner no revelaron los detalles de la oferta "revisada" de Paramount.

Se aconsejó a los accionistas de WBD que no tomaran ninguna medida respecto a la oferta pública de adquisición de Paramount Skydance mientras la revisión esté en curso.

La oferta de Netflix excluye de la absorción al sector televisivo tradicional de Warner Bros. como CNN y Discovery. Estos, si se llega a materializar la propuesta del gigante del streaming, pasarán a formar una empresa que cotizará en bolsa bajo el nombre de Global Networks.

Esta guerra por la adquisición de WBD, que transformará Hollywood y los medios estadounidenses, ha atraído la atención de la Casa Blanca.

El presidente Donald J. Trump ya ha dicho que sigue de cerca cualquier decisión sobre una eventual fusión, y el Departamento de Justicia de Estados Unidos revisa la propuesta de adquisición por parte de Netflix.

FUENTE: Con información con AFP.

