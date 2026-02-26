Hijo de la princesa Mette-Marit acusa a ex de tener acuerdo con Netflix

MIAMI.- Marius Borg, el hijo primogénito de la princesa Mette-Marit de Noruega, ha acusado a su exnovia, Nora Haukland, quien presentó una demanda en su contra por agresión sexual, de mantener un acuerdo de 350.000 euros con Netflix. Los señalamientos los hizo durante el decimoquinto día del juicio que enfrenta por 38 cargos, cuatro de ellos por violación.

Por medio de sus abogados, Borg solicitó la palabra en durante el inicio de la audiencia en el Tribunal del Distrito de Oslo.

"Ayer, tras regresar a prisión, recibí una llamada. En esta conversación, me enteré de que Nora recibió cuatro millones de coronas de Netflix y firmó un contrato a tal efecto. No quiero especular demasiado sobre motivos económicos. (...) Solo quiero hacerlo público. Espero no ser el único que vea lo absurdo que es", dijo el hombre de 28 años.

Asimismo, manifestó que no deseaba levantar especulaciones, pero sí insinuó que la modelo ha escogido no usar la puerta privada del juzgado sino la entrada principal para llamar la atención de la prensa.

"Tiene una salida trasera como todos los demás y avisa a la prensa con antelación de que quiere salir por la puerta principal y subirse a un coche privado. Espero que no sea solo yo quien vea lo descabellado que es".

"Eso no es cierto"

Nora Haukland es una conocida influencer y también participó en el reality show noruego Girls of Oslo, de Prime Video, programa que sigue su vida y las relaciones con sus compañeras de profesión.

Tras la acusación, la representante de Haukland, Rebecca Goodchild, desmintió lo dicho por Borg al medio de comunicación VG, el cual cubre el proceso judicial.

"Eso no es cierto. Hemos recibido consultas de varias productoras relacionadas con diversos servicios de streaming. Nora ha rechazado todas las consultas", aseveró.

Aunque el hijo de la princesa Mette-Marit expuso el nombre de su fuente, un presunto amigo cercano de Nora; VG se comunicó con el hombre quien negó haber estado en contacto con Borg. "No he tenido ningún tipo de contacto con Marius".