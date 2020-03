Nicholas Brennan: "Los últimos frikis" es una historia de constancia e inspiración

"¡Sí, soy un friki! Soy un baterista que creció escuchando punk y heavy metal y me encanta la música de la banda", casi parece gritar a los cuatro vientos el director Brennan, al ser consultado sobre lo que lo animó a encabezar este proyecto, el primer largometraje de su hoja de vida.

"Me inspiró la historia de los miembros de la banda de ZEUS y la forma en que han podido perseverar y dedicarse a su arte a lo largo de sus carreras", destaca el cineasta con experiencia en la realización de cortometrajes.

- ¿Qué significa para usted como realizador que su película forma parte de esta edición del Festival de Cine de Miami?

- Siempre ha sido muy importante para mí compartir esta historia íntima sobre ZEUS de Cuba, aquí en Miami, para establecer un vínculo cultural y creativo entre las dos comunidades.

- ¿Tienes algún vínculo con los integrantes de ZEUS?

- Ellos me dieron la bienvenida a sus vidas y me confiaron sus historias. En muchos sentidos, he crecido a lo largo de mis 20 años con la banda.

- Espero que el público salga con una comprensión profunda de los desafíos únicos de estos artistas en Cuba y una conexión compartida con su fuerza y dedicación a su arte

- ¿Cuáles fueron los mayores obstáculos que enfrentó durante la filmación de Los últimos frikis?

- Hay constantes desafíos en la realización de un documental. Uno de los más difíciles en este proyecto fue superar los retos de seguir la historia de la banda durante un largo período de tiempo desde la distancia (yo vivo en Nueva York). Pasé todo el tiempo que pude en Cuba colaborando estrechamente con un equipo realmente fuerte de cineastas cubanos mientras seguíamos al grupo a medida que sus vidas y el país cambiaban.

Los Últimos Frikis - Poster [1003005].jpg Poster de "Los últimos frikis" CORTESÍA PRENSA Los +Ültimos Frikis

- ¿Con qué mensaje cree que se quedará el público que vaya a verla?

- Espero que el público salga con una comprensión profunda de los desafíos únicos de estos artistas en Cuba y una conexión compartida con su fuerza y dedicación a su arte.

- ¿Por qué piensa que es importante que no solo Miami y el mundo vean este largometraje?

- Todos podemos inspirarnos en los muchachos de ZEUS y la forma en que han superado todas las frustraciones y desafíos que se les han presentado. Se han enfrentado a enormes retos, pero se han mantenido fieles a su música y sus sueños.