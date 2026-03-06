viernes 6  de  marzo 2026
Carmen Maura reivindica la libertad a los 80 en filme que inaugura el Festival de Málaga

Carmen Maura interpreta a una mujer que, a sus casi 80 años, reivindica la capacidad de decidir, la sensualidad y el deseo en la película Calle Málaga

La actriz Carmen Maura posa durante la presentación de Calle Málaga en el Festival de Cine de Málaga.

EFE

MÁLAGA.- Carmen Maura interpreta a una mujer que, a sus casi 80 años, reivindica la capacidad de decidir, la sensualidad y el deseo en la película 'Calle Málaga', de la cineasta marroquí Maryam Touzani, que este viernes inaugura la 29.ª edición del Festival de Cine en Español de Málaga (sur de España).

Maura tuvo "clarísimo" que quería participar en este proyecto al leer el guion, que le "chiflaba", y no tuvo problema con las dos advertencias que le hizo la directora: que su personaje está en todas las secuencias y que debía aparecer desnuda.

La actriz española interpreta a una taquillera del Teatro Cervantes de Tánger y su vida da un giro cuando su hija (Marta Etura) llega a esa ciudad para comunicarle que ha decidido vender el apartamento donde siempre ha vivido, por lo que se verá obligada a hacer todo lo posible para mantener su hogar.

"Es verdad que es bastante agotador estar en todas las secuencias, y lo de salir desnuda me daba igual. A los 80 años han cambiado muchas cosas, pero hace quince o veinte habría dicho que sí o que no", afirmó la actriz en rueda de prensa.

A su edad, le llegan los papeles que le "corresponden" y no cree que en el futuro siga "trabajando tan a lo bestia", ya que le apetece también descansar tras una carrera llena de grandes títulos, muchos de ellos dirigidos por Pedro Almodóvar, como '¿QUé he hecho yo para merecer esto?' (1984) 'La ley del deseo' (1987), 'Mujeres al borde de un ataque de nervios' (1988) o 'Volver' (2006).

"Haré cosas a partir de un guion que me entusiasme, porque ya no me interesa solo trabajar con gente importante, y si puedo también haré un corto con un novato", afirmó la actriz, tajante cuando se le pregunta cómo lleva los 80 años. "La edad la llevo bien porque no hay más cojones".

"Una, aunque tenga 80 años, tiene que hacer lo que le dé la gana y no dejarse influir por lo de alrededor. En los papeles que te dan, normalmente vas a pasar por el sanatorio o te mueres. En este momento me siento más libre que en toda mi vida, y no tengo ningún escalón que subir ni ninguna persona que conocer", explicó.

Por su parte, Touzani reveló que este guion "nació del dolor y de la ausencia", porque empezó a escribirlo cuando perdió a su madre, y eso le llevó a los recuerdos de ella, de su abuela Juana y de su ciudad natal, Tánger, donde todavía está esa calle Málaga.

Esa doble cultura marroquí y española en Tánger que aparece en la película la vivió Touzani desde su infancia, y la reivindica como "una riqueza" en el mundo actual.

"Mi abuela se fue a Marruecos con 7 años y era muy española, pero también muy arraigada a Tánger, porque una cosa no impide la otra. En esa calle Málaga había una mezcla de culturas y religiones que todavía hoy conviven con tolerancia y amor, y es algo muy bonito en un mundo como el de hoy, en el que estamos erigiendo paredes y separaciones", agregó.

FUENTE: EFE

