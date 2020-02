Nina Dotti y la mujer perfecta en Performia 2020

Nina Dotti incluyó una serie de fotografías que, asociadas cada una a un chip de una computadora, mostraban los diferentes álter ego de la mujer ejemplar de la sociedad occidental.

"Tenemos los tipos de chips de nuestra programación como mujeres: The perfect housewife, La perfecta ama de Casa; Superwoman, Marta Stewart, Betty Crocker y W.I.F.E. (Women I Fuck Everyday). Estereotipos que durante el performance fueron destruidos con un martillo de cocina para que desaparezcan de nuestro programa mental y finalmente podamos convertirnos en lo que cada una de nosotras realmente queremos”, indicó Dotti.

La acción performática de Nina muestra la confluencia entre el arte y el activismo. “Encontré en mi seudónimo una alternativa para luchar y defender los derechos civiles, políticos, culturales y sociales. Concibo el performance como una práctica cultural propia de las dinámicas contemporáneas, por este motivo he decidido construir diferentes personajes y plataformas de acción, para promover el derecho a romper esquemas castrantes de nuestra sociedad”, explicó Andreina Fuentes, mejor conocida como Nina Dotti.

Una vez más "Performia 2020" abrió espacio a numerosas propuestas de artistas internacionales que exploraron el performance y el vídeo como canales creativos de comunicación artística.

Además de Nina Dotti también participaron Krzysztof Leon Dziemaszkiewicz, Julio Roloff, Male Model, Rafael Vargas Bernard, Jose Hernandez Sanchez, UOM Whirlynn, Jenna Balfe, Juraj Kojs, Peasantry, Sonia Baez Hernández y Leaf Boehm. Todos bajo la coordinación artística de Charo Oquet, fundadora de este festival que ha revolucionado las artes contemporáneas en los últimos siete años en el Sur de La Florida.

Acerca de la artista Nina Dotti

Nació en Caracas, Venezuela, en 1968. Nina Dotti -seudónimo- reside y trabaja en la ciudad de Miami.

El desarrollo de su práctica artística asume diversas estrategias de creación, que van desde el performance, el vídeo, la instalación, la fotografía y los encuentros creativos de carácter participativo.

Sus propuestas afrontan temas con dilemas críticos, como la diversidad sexual y los roles de la mujer en la contemporaneidad.

Actualmente su obra “Leti t Go” (Déjalo ir), está presente en el Coral Gables Museum de Miami, como parte de la muestra “For Now: Contemporary Venezuelan Art of the Miami” (Por ahora: arte contemporáneo venezolano de la diáspora de Miami) y que estará abierta al público hasta el próximo 15 de marzo.