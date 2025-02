Obras de libanesa llegan a España fragmentadas tras bombardeos en Beirut

Europa Press/The Museum of Modern Art, New York

"No pudimos traer estas obras porque en el momento en el que había que traerlas, el alto al fuego no estaba firmado todavía, con lo cual no había condiciones de seguridad necesarias para traerlas. Lo decidimos de manera muy sabia y sensata. Eran obras que estaban en colecciones privadas, en fundaciones, en museos. Ahora que parece que estamos cerca de una especie de paz, esperamos que estas obras puedan estar en la exposición en Hamburgo (Alemania) este otoño", explicó la comisaria de la muestra, la catedrática de Arte Contemporáneo especializada en Oriente Medio y Norte de África, Hannah Feldman.