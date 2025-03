Old Lisbon Restaurant, la esencia de Portugal servida con alma y tradición

MIAMI.- Los apasionados de la buena mesa en el sur de Florida saben que Old Lisbon Restaurant no solo ofrece comida, sino un viaje sensorial a la esencia de Portugal . Cada plato es una historia de tradición, nostalgia y autenticidad, recreando la calidez y el alma de una taberna portuguesa de primer nivel. Y esa armónica conexión con la tierra y el mar es, sin duda, la clave de su éxito de su nueva sede ubicada en la ciudad de Aventura.

Y la música de fondo no podía ser otra que el fado, esa melodía melancólica que susurra historias de amores perdidos y mares lejanos. En la pared, una guitarra de fado cuelga como un testigo silencioso, recordando a cada comensal que no solo están en un restaurante, sino en un pedazo de Portugal, cuidadosamente transportado al corazón de Aventura.

Un sueño que nació del primer bocado

Hace casi 34 años, un joven portugués llamado Carlos Silva llegó a Miami con sueños en los ojos y el sabor de su tierra en la memoria. Un día cualquiera de los años 90, mientras paseaba por las calles de la ciudad, su corazón dio un vuelco al ver un letrero anunciando un restaurante portugués. No pudo contener la emoción y llamó a la puerta antes de tiempo. El dueño, sorprendido y conmovido por la impaciencia de su compatriota, decidió obsequiarle una probada anticipada del menú.

Carlos saboreó el bacalao, perfectamente cocinado, acompañado de un vino verde que parecía cantar fado en su paladar. Al terminar, dejó un billete de veinte dólares sobre la mesa y se fue, sin saber que aquel gesto lo convertiría en el primer cliente de Old Lisbon Restaurant.

"Los años pasaron y el destino hizo su jugada maestra: Mi padre (Carlos Silva) se convirtió en el propietario de Old Lisbon, transformando y expandiendo aquel pequeño tesoro icónico a tres restaurantes de alta cocina portuguesa, cada uno impregnado de historia, cultura y amor por nuestra patria", dijo Carlos Silva Jr.

Y precisamente Old Lisbon Aventura, es la nueva joya de la corona, un restaurante en el que Carlos Silva Jr., recibe a los comensales y lidera la marca con el mismo entusiasmo que su padre. “Estoy muy orgulloso de la manera en la que presentamos la comida portuguesa a toda la comunidad del sur de Florida”, dice, con una mirada que refleja el legado familiar y la pasión por mantener vivas las raíces de su herencia.

Un banquete que cuenta historias

En Old Lisbon, el protagonista es el bacalao, considerado el rey de la comida portuguesa. Pero el festín comienza con la magia única de los petiscos, esos entrantes que despiertan el apetito y preparan al paladar para un viaje culinario inolvidable. Un imperdible del menú es el Camarão ao Alho o com Molho Picante, unos deliciosos camarones a la plancha con ajo y una salsa picante casera, un canto al mar y a las tradiciones lusas. Al igual que los Bolinhos de Bacalhau, croquetas de bacalao con guisantes negros, fritas hasta alcanzar una textura crujiente por fuera y suave por dentro, evocando las tardes en las tabernas costeras de Lisboa.

Y si de pulpo se trata, el Polvo Grelhado ou Frito, a la plancha o ligeramente frito con ajo y aceite de oliva, logra un equilibrio perfecto de sabores mediterráneos que envuelven cada bocado con su inconfundible esencia marina.

En cuanto a los platos principales, el Bacalhau à Lagareiro es el rey indiscutible: un lomo de bacalao a la parrilla con cebolla, pimiento asado y aceite de oliva virgen extra, acompañado de patatas troceadas que absorben todos los jugos y aromas. También destacan las paellas y la parrillada de mariscos, que traen al plato la frescura del Atlántico. Para los amantes de las carnes, el Filet Mignon, el Bife de Churrasco y el Carré de Cordeiro (costillar de cordero con broccolini y patatas pinchadas) ofrecen cortes de calidad suprema, cocinados a la perfección.

Y el broche de oro llega con los postres. Un clásico del popular restaurante es el Pastel de Nata, crujiente y cremoso. Y las Delicias de Fátima son una experiencia que trasciende el gusto, evocando las leyendas y tradiciones de Portugal.

"Para acompañar toda esta experiencia contamos con la carta de vinos portugueses más amplia del sur de Florida, organizada por regiones, permitiendo al comensal descubrir la riqueza vinícola de Portugal", comentó Carlos Silva Jr.

Legado y futuro

Para Carlos Silva, continuar con la marca de su padre es más que un negocio; es su legado. “Trabajo en nuestros restaurantes desde que estaba en high school. Soy un miembro más del equipo, y mi misión es enseñar a la gente qué es la comida portuguesa y preservar nuestra herencia”, confiesa con humildad.

En Old Lisbon no solo se come, se vive una experiencia. Cada plato es un homenaje a las raíces portuguesas, cocinado con ingredientes frescos y reales, sin salsas innecesarias, respetando el sabor puro y saludable de la cocina tradicional.

Con chefs traídos directamente de Portugal y un servicio cálido de primera calidad, Old Lisbon se posiciona como un lugar de fine dining que honra su cultura sin pretensiones, ofreciendo una experiencia auténtica y llena de sabor.

Al final del día, Old Lisbon no es solo un restaurante. Es un puente entre continentes, un testimonio del poder de la tradición y un recordatorio de que, a veces, el primer bocado puede cambiarlo todo.

Para saber más del restaurante y sus ubicaciones visite, www.oldlisbonrestaurants.com o el perfil en Instagram @oldlisbon_restaurants