Orchestra Miami conmemora el legado del compositor Giacomo Puccini

El espectáculo se realiza en alianza con el Programa de Canto de Ópera y estudiantes de la New World School of the Arts bajo la dirección de Megan Barrera.

Entre los solistas que se presentarán en la gala destacan las sopranos Elaine Álvarez, Eglise Gutiérrez, María Natale y Cong Cong Wang; los tenores Ben Gulley, Martin Nusspaumer y Minghao Liu; y los barítonos José Lodato y Nelson Martínez. El Coro Puccini estará conformado por cantantes del Florida Grand.

El concierto incluye selecciones de cada una de las óperas de Puccini, así como las óperas regionales.

“Puccini es la razón por la que soy director”, dijo Elaine Rinaldi, directora artística de la Orchestra Miami, en un comunicado de prensa.

“En 1992, fui atropellado por un automóvil mientras andaba en bicicleta en Nueva York; Se me rompieron las clavículas y tuve que someterme a una cirugía de reconstrucción facial. Los daños del accidente acabaron con mis aspiraciones de seguir una carrera como concertista de piano. Mientras me recuperaba, noté que no estaba escuchando música de piano, sino Tosca. Puccini me sacó de la cama y de mi depresión; me dio dirección e inspiración. Si no fuera por la ópera, y por Puccini en particular, no estoy segura de qué estaría haciendo hoy”, comentó.

Espectáculo

Rinaldi destacó el esfuerzo de todos los involucrados para hacer posible esta gala, resaltando que la unión de cada uno de los artistas hará del espectáculo una noche inolvidable.

“¡El poder estelar y colectivo de nuestros artistas invitados es asombroso! Elaine Álvarez recientemente regresó de la Ópera Metropolitana, Eglise Gutiérrez ha cantado en casi todos los teatros de ópera importantes del mundo y Minghao Liu ganó recientemente el primer premio en el prestigioso concurso Opera Index en Nueva York. Nelson Martínez ha estado en la lista de la Metropolitan Opera desde 2016, Joseph Lodato es una de nuestras prometedoras voces heroicas de barítono con créditos en la Metropolitan Opera y Chicago Lyric, entre muchas otras. Maria Natala es una soprano a seguir: acaba de hacer un debut impresionante en el papel principal de Manon Lescaut en el Festival de Ópera de Chicago, y Ben Gulley ha irrumpido en la escena de la ópera en los últimos años: lo conocí en 2023 cuando cantaba el papel de Radamés cuando yo dirigía Aida en la Ópera de Fort Worth. Su musicalidad, El lirismo y la belleza general de la voz son impresionantes. Martin Nusspalmer es uno de los tenores con la voz más bella que alguna vez he escuchado. Y finalmente, querrás ver a Cong Cong Wang: tiene la voz más hermosa y conmovedora y está preparada para una carrera importante. Estoy muy entusiasmada con este concierto y no puedo espera a hacer música con estos increíbles artistas".

La gala se llevará a cabo el sábado 23 de noviembre a las 8:00 p.m. en el Templo del Rito Escocés, ubicado en 471 NW 3rd Street, Miami, FL 33128.

Los boletos tienen un precio desde los 25 dólares hasta los 100 dólares. Todos los asientos son reservados debido a la gran demanda. Los tickets pueden adquirirse en www.OrchestraMiami.org o llamando al (305) 274-2103.