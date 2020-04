Panadera venezolana pasa cuarentena dictando cursos online

WhatsApp Image 2020-04-01 at 2.35.25 PM.jpeg Una de las participantes mostró sus panes dulces terminados a tiempo para un buen café. Patricia Morales/Cortesía

Harinas, huevos, leche, mantequilla, azúcar, levadura, sal son parte de los ingredientes que las participantes aprendices deben tener en casa para ir al tiempo que la profesora. Toda una actividad para pasar la cuarentena, disfrutar entre amigas muchas de las cuales ni siquiera se conocen en persona y aprender algo tan delicioso como el tradicional "Cachito" venezolano, los panes dulces o hacer tequeños.

En conversación con Diario Las Américas, Pamela Rojas habló sobre el éxito que ha tenido con cada una de las recetas. "Esto no se puede describir. Ganas de llorar de la emoción. Hoy se conectaron unas 601 personas de todas partes de el mundo. Tengo mi correo lleno de bendiciones. Esto no tiene precio".

Comentó que "éramos 20 al principio y yo no cabía de la emoción. Imagínate cómo fue creciendo esto hasta llegar hoy 600. Hemos preparado pan de hamburguesa, pan francés, cachitos , pan dulce el viernes haremos tequeños. La semana que viene pan de sandwich, rollitos de canela.."

Asegura que piensa hacerlo todos los lunes, miércoles y viernes hasta que pase la cuarentena. "De alguna manera dreno y ayudo a los demás a drenar un poco tanta angustia. Me he dado cuenta que las personas disfrutan este par de horas que pasamos amasando. No sabes la satisfacción el orgullo que siento cada vez que me envían sus fotos con los resultados. Fotos de familias unidad preparando mis recetas, los pequeños de la casa haciendo sus panes. Es algo maravilloso. Y además que mi esposo me diga que está orgulloso de mí por la labor desinteresada en estos difíciles tiempos también me llena de alegría".

Aquí el link de los chachitos de jamón. Y si quiere aprender a hacer "tequeños" venezolanos, u otras delicias puede seguir a Pamela Rojas en su cuenta sunflowerbakery0910 y en su cuenta en Youtube.