domingo 15  de  marzo 2026
PREMIOS

Paul Thomas Anderson gana primer Óscar a mejor director por "One Battle After Another"

Anderson, quien más temprano ganó una estatuilla a mejor guion adaptado, conquistó la codiciada categoría en la que también competían Ryan Coogler, por Sinners

El director estadounidense Paul Thomas Anderson recibe el premio al Mejor Director por One Battle After Another en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

El director estadounidense Paul Thomas Anderson recibe el premio al Mejor Director por "One Battle After Another" en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

AFP / Paul Thomas Anderson

HOLLYWOOD.- Paul Thomas Anderson se llevó este domingo el Óscar a mejor director por su épica One Battle After Another, en la 98ª edición de los Premios de la Academia, la mayor fiesta de Hollywood.

Anderson, quien más temprano ganó una estatuilla a mejor guion adaptado, conquistó la codiciada categoría en la que también competían Ryan Coogler, por Sinners; Josh Safdie, por Marty Supreme; Joachim Trier, por Valor sentimental; y Chloé Zhao, por Hamnet.

Lee además
El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy reciben el premio a la Mejor Película por One Battle After Another junto con el elenco y el equipo en el escenario durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
CINE

Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026
El cineasta estadounidense Paul Thomas Anderson y la productora estadounidense Sara Murphy reciben el premio a la Mejor Película por One Battle After Another junto con el elenco y el equipo en el escenario durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre en Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
PREMIOS

"One Battle After Another" triunfa como mejor película en los Óscar 2026

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Jessie Buckley gana el Óscar a mejor actriz por "Hamnet"

Michael B. Jordan se lleva el Óscar a mejor actor por "Sinners"

La noruega "Valor sentimental" conquista Óscar a mejor película internacional

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Benjamín Netanyahu aparece en un video para desmentir rumor de su muerte, tras amenaza de Irán

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Cubanos toman las calles de la isla en numerosas protestas
RECHAZO

Cacerolazos y protestas marcan otra noche de tensión en varias regiones de Cuba

Imagen referencial. 
EMPLEO

Nueva York abre convocatoria para dirigir cárceles de la ciudad, con sueldo de hasta $180.000

El equipo de Venezuela celebra una carrera durante el partido de cuartos de final del Clásico Mundial de Béisbol 2026 entre Japón y Venezuela en el estadio de béisbol LoanDepot Park en Miami
BÉISBOL

Venezuela vence a Japón y avanza a la semifinal del Clásico Mundial de Béisbol con una muestra de poder

Te puede interesar

Alcalde Bryan Calvo, crea la task force sobre los condominios en Hialeah.
CONFLICTOS ENTRE PROPIETARIOS

Crisis en condominios impulsa nueva task force en Hialeah

Por CÉSAR MENÉNDEZ
El primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu.
CONFLICTO EN ORIENTE MEDIO

Benjamín Netanyahu aparece en un video para desmentir rumor de su muerte, tras amenaza de Irán

Recompensa por líderes iraníes. 
JUSTICIA

EEUU ofrece recompensa de $10 millones por información de líderes iraníes

El presidente de EEUU, Donald J. Trump y su homólogo de China, Xi Jinping se reunieron en Corea del Sur en 2025.
COMERCIO

EEUU y China abordan tema de tierras raras en ronda de negociaciones comerciales en París

Imagen referencial. 
EMPLEO

Nueva York abre convocatoria para dirigir cárceles de la ciudad, con sueldo de hasta $180.000