Paul Thomas Anderson gana primer Óscar a mejor director por "One Battle After Another"

HOLLYWOOD.- Paul Thomas Anderson se llevó este domingo el Óscar a mejor director por su épica One Battle After Another, en la 98ª edición de los Premios de la Academia, la mayor fiesta de Hollywood.
domingo 15 de marzo 2026
Anderson, quien más temprano ganó una estatuilla a mejor guion adaptado, conquistó la codiciada categoría en la que también competían Ryan Coogler, por Sinners
HOLLYWOOD.- Paul Thomas Anderson se llevó este domingo el Óscar a mejor director por su épica One Battle After Another, en la 98ª edición de los Premios de la Academia, la mayor fiesta de Hollywood.
Anderson, quien más temprano ganó una estatuilla a mejor guion adaptado, conquistó la codiciada categoría en la que también competían Ryan Coogler, por Sinners; Josh Safdie, por Marty Supreme; Joachim Trier, por Valor sentimental; y Chloé Zhao, por Hamnet.
FUENTE: AFP