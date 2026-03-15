domingo 15  de  marzo 2026
PREMIOS

Michael B. Jordan se lleva el Óscar a mejor actor por "Sinners"

Jordan ganó por interpertar a dos hermanos gemelos que enfrentan a vampiros en el sur de Estados Unidos

El actor estadounidense Michael B. Jordan recibe el premio al Mejor Actor Protagonista por Sinners en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

El actor estadounidense Michael B. Jordan recibe el premio al Mejor Actor Protagonista por "Sinners" en el escenario durante la 98.ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.

AFP / Patrick T. Fallon

HOLLYWOOD.- Michael B. Jordan se llevó el Óscar a mejor actor este domingo, gracias a su rol doble en el horror vampírico de Ryan Coogler Sinners.

Jordan, quien interpretó a dos hermanos gemelos que enfrentan a vampiros en el sur de Estados Unidos, derrotó a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y al brasileño Wagner Moura (El agente secreto).

Lee además
El actor estadounidense Michael B. Jordan posa en la alfombra roja a su llegada a los Premios BAFTA de la Academia Británica de Cine en el Royal Festival Hall, Southbank Centre, en Londres, el 22 de febrero de 2026.
PREMIOS

Michael B. Jordan destaca como favorito en la carrera por el Óscar
El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Oscar al Mejor Actor Protagonista por Sinners y el director estadounidense Ryan Coogler sostiene el Oscar al Mejor Guion Original por Sinners en la sala de prensa durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
CINE

Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026

FUENTE: AFP

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