Michael B. Jordan se lleva el Óscar a mejor actor por "Sinners"

HOLLYWOOD.- Michael B. Jordan se llevó el Óscar a mejor actor este domingo, gracias a su rol doble en el horror vampírico de Ryan Coogler Sinners.
domingo 15 de marzo 2026
Jordan ganó por interpertar a dos hermanos gemelos que enfrentan a vampiros en el sur de Estados Unidos
HOLLYWOOD.- Michael B. Jordan se llevó el Óscar a mejor actor este domingo, gracias a su rol doble en el horror vampírico de Ryan Coogler Sinners.
Jordan, quien interpretó a dos hermanos gemelos que enfrentan a vampiros en el sur de Estados Unidos, derrotó a Timothée Chalamet (Marty Supreme), Leonardo DiCaprio (One Battle After Another), Ethan Hawke (Blue Moon) y al brasileño Wagner Moura (El agente secreto).
FUENTE: AFP