miércoles 12  de  noviembre 2025
CINE

Papa León XIV comparte cuatro películas favoritas

El papa ofrecerá una audiencia especial en el Palacio Apostólico del Vaticano con celebridades como Cate Blanchett, Viggo Mortensen y Monica Bellucci

El Papa León XIV se retira tras recibir el homenaje del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y del Ayuntamiento de Roma en el Ayuntamiento, el 25 de mayo de 2025.&nbsp;

El Papa León XIV se retira tras recibir el homenaje del alcalde de Roma, Roberto Gualtieri, y del Ayuntamiento de Roma en el Ayuntamiento, el 25 de mayo de 2025. 

Foto de Alberto PIZZOLI / AFP

CIUDAD DEL VATICANO.- El papa León XIV enumeró este miércoles sus cuatro películas favoritas antes de una reunión especial con celebridades de Hollywood y directores ganadores del Óscar. El Vaticano afirmó que había elegido las películas más significativas para él.

El pontífice eligió largometrajes conmovedores, entre ellos el clásico de Frank Capra de 1946 ¡Qué bello es vivir!, protagonizada por James Stewart, en la que un ángel es enviado desde el cielo para ayudar a un hombre de familia desesperado.

Lee además
La cantante estadounidense Sabrina Carpenter llega a la Gala del Met 2025 en el Museo Metropolitano de Arte el 5 de mayo de 2025 en Nueva York. 
CINE

Sabrina Carpenter protagonizará película de "Alicia en el País de las Maravillas"
El cantautor venezolano Jeremías. 
MÚSICA

Jeremías despide el 2025 en Caracas con el concierto "Todo es perfecto"

En un video difundido por el Vaticano, citó también el musical de Robert Wise La novicia rebelde (1965) y el drama familiar de Robert Redford Gente corriente (1980).

Otra de sus películas favoritas es La vida es bella (1997) de Roberto Benigni, sobre un padre que intenta proteger a su hijo de los horrores de un campo de concentración de la Segunda Guerra Mundial.

Encuentro con celebridades

El papa, nombrado al frente de la Iglesia católica en mayo, ofrecerá una audiencia especial el sábado en el Palacio Apostólico del Vaticano con estrellas como Cate Blanchett, Chris Pine, Viggo Mortensen, Dave Franco y Monica Bellucci.

También se espera la asistencia de directores como Spike Lee, Judd Apatow, George Miller y Giuseppe Tornatore.

El pontífice, de 70 años, espera profundizar el diálogo con el mundo del cine, explorando las posibilidades que la creatividad artística ofrece a la misión de la Iglesia y a la promoción de los valores humanos, declaró el Vaticano en un comunicado.

El evento está organizado por el Vaticano como parte de las celebraciones del Año Santo de la Iglesia católica.

FUENTE: AFP

Temas
Te puede interesar

Paris Jackson muestra la secuela que le dejó el consumo de drogas

Kylie Jenner y Timothée Chalamet siguen juntos pese a rumores de ruptura

Michael Jackson hace historia: Top 10 en seis décadas

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

El USS Gerald R. Ford (CVN-78), el portaaviones nuclear más grande del mundo.
DESPLIEGUE

El mayor portaaviones de EEUU se une a operaciones en el Caribe

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CONFRONTACIÓN

Petro ordena a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EEUU

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025. 
MIAMI

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba

Captura de pantalla -  Portada del programa Venezuela Late con Casto Ocando como entrevistado.  video
NARCORÉGIMEN

Venezuela: Lo que reveló Casto Ocando no se puede resumir ni "editar"

Alexander Wurm y Serena, identificados como las víctimas mortales del trágico accidente aéreo en Coral Springs.
ACCIDENTE AEREO

Padre e hija mueren al estrellarse avioneta en Coral Springs

Te puede interesar

Vista parcial de la reunión del Grupo IDEA en el hotel Intercontinental de Miami el martes 11 de noviembre de 2025.
CUMBRE IBEROAMERICANA

IDEA inicia su X Diálogo Presidencial en Miami con la mira puesta en el "final de las dictaduras"

Por Daniel Castropé y Carlos Armando Cabrera
Aeropuerto Internacional de Miami, Florida.
AVISO A VIAJEROS

MIA insta a pasajeros a contactar a sus aerolíneas y actualizarse antes de ir al aeropuerto

Nélida Sánchez, coordinadora nacional de formación ciudadana Súmate, fue detenida el 26 de agosto por el régimen
REPRESIÓN

ONG venezolana denuncia que activista electoral es procesada en ausencia y sin derecho a la defensa

El presidente de Colombia, Gustavo Petro.
CONFRONTACIÓN

Petro ordena a fuerza pública suspender comunicaciones con agencias de seguridad de EEUU

Conferencia de prensa en la sede de la Asamblea de la Resistencia Cubana, el martes 11 de noviembre de 2025. 
MIAMI

Ucrania propone gesto humanitario para liberar 19 presos políticos en Cuba