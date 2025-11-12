miércoles 12  de  noviembre 2025
MÚSICA

Laura Pausini recibe premio Global Icon en ceremonia junto al papa León XIV

Pausini le presentó al papa su versión de Hermano sol, hermana luna, la cual se inspira en el Cántico de las criaturas de San Francisco de Asís

La cantante italiana Laura Pausini.&nbsp;

La cantante italiana Laura Pausini. 

Cortesía/Telemundo
Por Alexandra Sucre

MIAMI.- Laura Pausini recibió el premio Global Icon de Billboard Italia en una ceremonio celebrada en El Vaticano, en la que compartió con el papa León XIV. El reconocimiento le fue entregado durante la Billboard Italia Women in Music 2025, evento que destaca el impacto de las voces femeninas italianas en la industria musical mundial.

"Hoy tuve un día surrealista y extraordinario, y me siento profundamente honrada de haber recibido el Global Icon Award of Billboard Women in Music en presencia del Santo Padre Papa Leo XIV. Fue un momento y un encuentro que recordaré por siempre", escribió Pausini en Instagram.

En la cita, el papa recibió una placa conmemorativa que respalda la misión de este importante evento. Además, Pausini le presentó su versión de Hermano sol, hermana luna.

"A nuestro Papa, que me dio este premio, también quería regalarle algo personal, con una canción a la que estoy muy apegada desde cuando la cantaba en la iglesia de niño. A él le doné la pieza Hermano sole Sorella luna (1972 - Claudio Baglioni) inspirada en el Chantico delle Creature de San Francisco de Asís, quien a partir del próximo año será el santo patrón de Italia", agregó.

"Agradezco a @billboarditalia que me eligió para representar la voz femenina, como un lenguaje universal de paz y solidaridad", concluyó.

Este año la plataforma musical celebra en Milán la segunda edición de Billboard Women in Music. Será durante los días 25, 26 y 28 de noviembre, en los que se entregarán ocho premios a personalidades que han contribuido a la proyección del talento italiano en la industria.

Además, la jornada coincide con la conmemoración del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujer.

Trayectoria de Laura Pausini

Actualmente, Pausini celebra más de tres décadas de trayectoria artística. El 23 de octubre, la intérprete fue homenajeada en la ceremonia de los Latin Billboard 2025 con el Premio Ícono Billboard.

"Pausini ha llevado la música italiana a un escenario global, convirtiéndose en embajadora de valores universales como la inclusión, la solidaridad y la paz. Siempre ha trabajado para apoyar a los más vulnerables, incluyendo niños y comunidades afectadas por crisis humanitarias. Sus colaboraciones con organizaciones como UNICEF, Save the Children, Amnistía Internacional y el Programa Mundial de Alimentos — donde se desempeñó como embajadora — destacan aún más su compromiso con las causas humanitarias. Reconocida como la artista italiana más premiada del mundo, Pausini fue honrada con el premio Ícono en los Premios Billboard de la Música Latina 2025 en octubre, entregado por Ozuna", reseña la revista Billboard.

Este año, la estrella Pausini decidió honrar a cantantes y compositores que la han influenciado en español e italiano con el álbum Yo Canto 2/Io Canto 2. La producción es una secuela del álbum homónimo de 2006 que incluía éxitos pop en italiano.

"A nivel emocional es uno de los discos más importantes, porque aunque no he escrito yo las canciones, cuenta cómo a través de las otras canciones, cantadas por otros, yo me he encontrado a mí misma", dijo Pausini, de 51 años, a la agencia de noticias AFP.

