"Patria y vida": Un video musical por la democracia en Cuba

Algunos de los artistas urbanos más populares de Cuba se juntaron para lanzar una fuerte critica al régimen y pedir un cambio de sistema a través de una canción. "No más mentiras, mi pueblo pide libertad, no más doctrinas. Ya no gritemos 'Patria o muerte' sino 'Patria y vida'", dice Alexander Delgado, de Gente de Zona, en un fragmento del tema presentado este martes en directo en las redes sociales.