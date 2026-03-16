lunes 16  de  marzo 2026
DICTADURA

Fundación para los Derechos Humanos en Cuba procesa expedientes contra represores en Morón

La fundación aplicará su campaña "Name and Shame" para exponer públicamente los rostros y nombres de los implicados en sus comunidades de residencia

Los cuatro responsables de la represión contra manifestantes en Morón, Ciego de Ávila. Cuba.&nbsp;

Los cuatro responsables de la represión contra manifestantes en Morón, Ciego de Ávila. Cuba. 

PROYECTO REPRESORESCUBANOS.COM
Por REDACCIÓN/Diario Las Américas

El proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), sumó a su registro a cuatro responsables de la represión contra manifestantes en Morón, Ciego de Ávila, tras las protestas del pasado 13 de marzo. Los señalados son dos dirigentes del Partido Comunista (PCC) y dos colaboradores de la Seguridad del Estado.

Julio Heriberto Gómez Casanova, Primer Secretario del PCC en la provincia, y Alberto Echemendía Manzanares, su homólogo en el municipio de Morón, son acusados de organizar la respuesta violenta de las fuerzas antidisturbios. Durante los operativos, se reportó el uso de armas de fuego y la detención de ciudadanos como Catherine Gutiérrez Sánchez, Bryan Pérez Muñoz, Vladimir Ortiz Ortiz y Yosuán Naranjo.

Lee además
Cubanos toman las calles de la isla en numerosas protestas
RECHAZO

Cacerolazos y protestas marcan otra noche de tensión en varias regiones de Cuba
Carlos Sánchez Berzain
OPINIÓN

Terminar la dictadura de Cuba es la única opción para la libertad del pueblo y la seguridad de EEUU

En el ámbito de la seguridad política, la organización identifica a Orestes Espinosa Cepero como el presunto autor del disparo que hirió al adolescente de 15 años, Kevin Samuel Echeverría. Por su parte, el propagandista Alejandro Cosme Quiñones es señalado por filmar a los manifestantes para su posterior arresto y por calificar la protesta como "actos vandálicos".

Los incidentes en Morón incluyeron la irrupción de ciudadanos en la sede local del Partido Comunista, donde se quemaron documentos y mobiliario en señal de protesta. Ante estos hechos, la FDHC reiteró que la obediencia de órdenes no exime de responsabilidad penal en delitos contra los derechos humanos. La fundación aplicará su campaña "Name and Shame" para exponer públicamente los rostros y nombres de los implicados en sus comunidades de residencia.

Fundación para los Derechos Humanos en Cuba procesa expedientes contra represores en Morón

Cientos de habitantes de Morón, ciudad ubicada al norte de la provincia de Ciego de Ávila, salieron a las calles la noche del viernes 13 de marzo en una protesta que comenzó de forma pacífica y terminó en enfrentamientos con fuerzas policiales, en medio del creciente malestar social por los apagones y la escasez en Cuba.

Videos difundidos en redes sociales muestran a una multitud que recorre las calles a pie y en bicicleta mientras golpea cazuelas y lanza consignas como “libertad”, “abajo la dictadura”, “pongan la corriente” y “no tenemos miedo”, en medio de un apagón generalizado en la ciudad.

Los manifestantes se concentraron inicialmente frente a la estación de la Policía de la localidad, donde los agentes se mantuvieron apostados en el portal del edificio mientras la multitud rodeaba el lugar.

Posteriormente, la protesta se trasladó hacia la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, donde un grupo de manifestantes lanzó piedras contra el inmueble y prendió una hoguera en plena calle con mobiliario y documentos extraídos del edificio, según se observa en los videos difundidos.

En una de las grabaciones compartidas en redes sociales se aprecia el momento en que una persona que participaba en la incursión en la sede oficial recibe un disparo. De acuerdo con los testimonios difundidos, agentes policiales habrían utilizado también perros para dispersar a los manifestantes. En varios videos se escuchan lo que parecen ser detonaciones de armas de fuego. No ha sido posible confirmar de manera independiente cuántas personas resultaron heridas.

Las protestas se producen en medio de una profunda crisis energética y de combustible que afecta al país. Durante las últimas semanas, los cubanos han enfrentado apagones prolongados, severas limitaciones en el transporte público y la suspensión de numerosas actividades estatales.

En ese contexto, en varios barrios de La Habana y otras localidades se han registrado manifestaciones nocturnas durante más de una semana consecutiva. La mayoría han sido pacíficas, aunque observatorios independientes han reportado al menos 14 detenciones vinculadas a esas protestas.

También se han reportado cierres de calles pintadas contra el régimen en distintos puntos del país.

FUENTE: PROYECTO REPRESORESCUBANOS.COM/ Diario de Cuba

Temas
Te puede interesar

López Obrador desafía a EEUU y ofrece una cuenta bancaria para ayudar Cuba

Apagón total en Cuba por desconexión del Sistema Electromagnético Nacional

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

¡Recibe las últimas noticias en tus propias manos!

Descarga LA APP

Deja tu comentario

Las más leídas

Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Lluvias en Miami.
IMPACTO COMUNITARIO

Lluvias torrenciales descargan hasta seis pulgadas de agua en Miami-Dade

Roman Anthony celebra con su compañero Bryce Turang tras dar HR contra República Dominicana en la semifinal del Clásico Mundial 2026
BÉISBOL

Estados Unidos silencia a Dominicana y avanza a la final del Clásico Mundial de Béisbol

El actor estadounidense Michael B. Jordan sostiene el Oscar al Mejor Actor Protagonista por Sinners y el director estadounidense Ryan Coogler sostiene el Oscar al Mejor Guion Original por Sinners en la sala de prensa durante la 98ª edición de los Premios de la Academia en el Dolby Theatre de Hollywood, California, el 15 de marzo de 2026.
CINE

Lista completa de ganadores de los Premios Óscar 2026

Te puede interesar

El presidente de Estados Unidos Donald J. Trump. video
DECLARACIONES

Trump asegura que sería un "gran honor" para él "tomar Cuba"

Por REDACCIÓN/Diario Las Américas
Oscar Pérez-Oliva Fraga, La Habana, el 25 de noviembre de 2025. video
EXCLUSIVA

Ministro cubano de Inversión Extranjera lanza pedido a la diáspora, aunque prensa oficialista aún no lo publica

La prosperidad en Cuba tras 67 años de dictadura castrista.
REACCIóN

Exiliados cubanos rechazan "reformas" económicas del régimen castrista

Imagen referencial.
REVÉS LEGISLATIVO

Fracasa en Senado de Florida proyecto para eliminar calcomanía amarilla en matrículas de vehículos

Ceremonia de corte de cinta en la inauguración de Baires Grill en Orlando. 
ESTRATEGIA

Negocios hispanos en Florida preparan terreno para impacto económico del Mundial 2026