Fundación para los Derechos Humanos en Cuba procesa expedientes contra represores en Morón

El proyecto Represores Cubanos, de la Fundación para los Derechos Humanos en Cuba (FDHC), sumó a su registro a cuatro responsables de la represión contra manifestantes en Morón, Ciego de Ávila, tras las protestas del pasado 13 de marzo. Los señalados son dos dirigentes del Partido Comunista (PCC) y dos colaboradores de la Seguridad del Estado.

Julio Heriberto Gómez Casanova , Primer Secretario del PCC en la provincia, y Alberto Echemendía Manzanares , su homólogo en el municipio de Morón, son acusados de organizar la respuesta violenta de las fuerzas antidisturbios. Durante los operativos, se reportó el uso de armas de fuego y la detención de ciudadanos como Catherine Gutiérrez Sánchez, Bryan Pérez Muñoz, Vladimir Ortiz Ortiz y Yosuán Naranjo.

OPINIÓN Terminar la dictadura de Cuba es la única opción para la libertad del pueblo y la seguridad de EEUU

En el ámbito de la seguridad política, la organización identifica a Orestes Espinosa Cepero como el presunto autor del disparo que hirió al adolescente de 15 años, Kevin Samuel Echeverría. Por su parte, el propagandista Alejandro Cosme Quiñones es señalado por filmar a los manifestantes para su posterior arresto y por calificar la protesta como "actos vandálicos".

Los incidentes en Morón incluyeron la irrupción de ciudadanos en la sede local del Partido Comunista, donde se quemaron documentos y mobiliario en señal de protesta. Ante estos hechos, la FDHC reiteró que la obediencia de órdenes no exime de responsabilidad penal en delitos contra los derechos humanos. La fundación aplicará su campaña "Name and Shame" para exponer públicamente los rostros y nombres de los implicados en sus comunidades de residencia.

Cientos de habitantes de Morón, ciudad ubicada al norte de la provincia de Ciego de Ávila, salieron a las calles la noche del viernes 13 de marzo en una protesta que comenzó de forma pacífica y terminó en enfrentamientos con fuerzas policiales, en medio del creciente malestar social por los apagones y la escasez en Cuba.

Videos difundidos en redes sociales muestran a una multitud que recorre las calles a pie y en bicicleta mientras golpea cazuelas y lanza consignas como “libertad”, “abajo la dictadura”, “pongan la corriente” y “no tenemos miedo”, en medio de un apagón generalizado en la ciudad.

Los manifestantes se concentraron inicialmente frente a la estación de la Policía de la localidad, donde los agentes se mantuvieron apostados en el portal del edificio mientras la multitud rodeaba el lugar.

Posteriormente, la protesta se trasladó hacia la sede municipal del Partido Comunista de Cuba, donde un grupo de manifestantes lanzó piedras contra el inmueble y prendió una hoguera en plena calle con mobiliario y documentos extraídos del edificio, según se observa en los videos difundidos.

En una de las grabaciones compartidas en redes sociales se aprecia el momento en que una persona que participaba en la incursión en la sede oficial recibe un disparo. De acuerdo con los testimonios difundidos, agentes policiales habrían utilizado también perros para dispersar a los manifestantes. En varios videos se escuchan lo que parecen ser detonaciones de armas de fuego. No ha sido posible confirmar de manera independiente cuántas personas resultaron heridas.

Las protestas se producen en medio de una profunda crisis energética y de combustible que afecta al país. Durante las últimas semanas, los cubanos han enfrentado apagones prolongados, severas limitaciones en el transporte público y la suspensión de numerosas actividades estatales.

En ese contexto, en varios barrios de La Habana y otras localidades se han registrado manifestaciones nocturnas durante más de una semana consecutiva. La mayoría han sido pacíficas, aunque observatorios independientes han reportado al menos 14 detenciones vinculadas a esas protestas.

También se han reportado cierres de calles pintadas contra el régimen en distintos puntos del país.

FUENTE: PROYECTO REPRESORESCUBANOS.COM/ Diario de Cuba