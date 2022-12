Película boliviana triunfa en premios Coral de La Habana

"Espero que nuestras instituciones culturales sean cada vez más sabias e inclusivas, lo que sin duda nos acercará a la plenitud que solemos soñar", expresó el cantautor y fundador de la Nueva Trova, Silvio Rodríguez, al recibir el Coral de Honor, que abrió la noche de gala.

En su oportunidad, Russo no se cansó de pedir financiamiento para el cine al ministerio de Culturas de su país.

"Es importantísimo que podamos ver este apoyo porque, si no, ya no van a haber películas bolivianas", dijo el director de la producción de Bolivia, Francia, Catar y Suiza, que recibió además galardones por Mejor sonido y edición.

La otra gran ganadora de la noche fue Argentina 1985 (Argentina-Estados Unidos), con los corales a Mejor actuación masculina por el trabajo de Ricardo Darín, así como por la dirección artística de Micaela Saiegh, y el guión de Santiago Mitre y Mariano Llinás.

El festival que solía convocar a cineastas y actores de talla internacional se vio limitado este año por la crisis económica que atraviesa la isla, la peor en tres décadas.

"Casi un milagro"

"Pensé que iba a ser un desastre, por la falta de ánimo que campea estos días en el país, pero el director Yumey Besú y su equipo con sudor y lágrimas lograron hacer casi un milagro", dijo a AFP el promotor cultural francés, Xavier d'Arthuys, que ha asistido a 38 ediciones.

Los filmes latinoamericanos, cuidadosamente elegidos, se exhibieron solo en cuatro salas de La Habana, algo que dista mucho de lo que sucedía en los tiempos de esplendor del festival, cuando una veintena de cines solían abrir sus puertas para cinéfilos que los abarrotaban.

El tono irónico inició con las palabras de Andrea Domeadiós, la conductora de la inauguración del festival.

Aludiendo al éxodo migratorio de cubanos, bromeó sobre el bajo salario de los actores. "Soy la única actriz que quiere estar en Cuba todavía", dijo.

La conductora fue más allá al presentar a Rogelio Polanco, jefe del Departamento Ideológico del Partido Comunista, encargado de velar por que se cumplan los lineamientos de esta institución política, que es la máxima autoridad del país.

"Yo siempre me he preguntado de qué se hablará en ese departamento", acotó ante una sala llena de jóvenes que estallaron en aplausos. "Bravo, bravo", gritaban en la oscuridad del cine.

"Por favor, mañana no me llamen del departamento ideológico, son solo chistes, tenemos que en Cuba sacar la solemnidad, reírnos un poco, no tener miedo a eso. ¡No me regañen!", pidió la actriz.

FUENTE: AFP