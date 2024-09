Película "The Life of Chuck" se lleva el premio del público del Festival de Cine de Toronto

Tom Hiddleston llega a la alfombra roja antes del estreno de la película "The Life of Chuck", durante el Festival Internacional de Cine de Toronto, el 6 de septiembre de 2024.

TORONTO.- El premio del público del Festival Internacional de Cine de Toronto (TIFF) fue para The Life of Chuck, lo que le dio a la adaptación de Mike Flanagan de Stephen King uno de los galardones más vistos del circuito de festivales de cine del año.

El premio para The Life of Chuck se anunció el domingo cuando el festival de cine más grande de Norteamérica estaba a punto de concluir. La película , basada en la novela homónima de King de 2020, está protagonizada por Tom Hiddleston como Charles “Chuck” Krantz, un hombre común que atraviesa cataclismos apocalípticos. Mark Hamill, Chiwetel Ejiofor, Karen Gillan y Jacob Tremblay son coprotagonistas.

Este premio, el principal del TIFF, se considera un presagio confiable de los Óscar. Desde 2012, todos los que lo han ganado han sido nominados a Mejor película en los Premios de la Academia. El año pasado, American Fiction, de Cord Jefferson, lo ganó y fue una de las principales candidatas a los Óscar.

Pero The Life of Chuck podría poner a prueba ese historial. La película está a la venta y aún no tiene distribución. Podría ser adquirida y estar lista rápidamente para su estreno este otoño o hasta 2025.

En el segundo puesto del premio del público, que se otorga por votación de los asistentes en Toronto, quedaron dos filmes que se estrenaron en el Festival de Cine de Cannes en mayo. La primera fue Emilia Pérez, de Jacques Audiard; y la segunda fue Anora, de Sean Baker, ganadora de la Palma de Oro en Cannes.

El premio del público al Mejor documental fue para The Tragically Hip: No Dress Rehearsal, de Mike Downie. En la sección Midnight Madness -o Locura de Medianoche, dedicada a filmes de géneros fantásticos- el premio fue para The Substance, de Coralie Fargeat, protagonizada por Demi Moore y Margaret Qualley.

FUENTE: AP