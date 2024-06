Película sobre un marielito se exhibe este domingo en Coral Gables Art Cinema

El simpático Ramón es recibido por su amigo de la infancia, Pablo (Reynaldo Medina, protagonista de El Super), convertido en un exitoso vendedor de autos, quien disfruta de una placentera vida en Miami y tiene una hermosa novia (Lucy Pereda). Mientras el recién llegado Ramón transita por los hallazgos y avatares de su nueva vida en Estados Unidos, diametralmente opuesta a la que tenía en Cuba, Pablo asume la protección de su amigo y lo ayuda a experimentar el “sueño americano”.

Rabasa, quien da vida a un inolvidable Ramón, recientemente ha actuado en Thelma, que precisamente se está proyectando en Coral Gables Art Cinema hasta el 4 de julio. Otras de las conocidas actuaciones de Rabasa son El padre de la novia (donde interpreta al tío de Andy García), La ciudad perdida (protagonizada también por Andy García), I Think You Should Leave with Tim Robinson (2019) y Loca academia de policía 5: Operación Miami Beach (1988). Rabasa ha actuado en más de medio centenar de producciones cinematográficas y series de televisión en inglés y español.

El actor Ruben Rabasa, protagonista de AMIGOS.png El actor Rubén Rabasa, protagonista de la película "Amigos". Cortesía/Rubén Rabasa

“Estoy muy emocionado por esta presentación especial. Hace varios años que filmamos esta película en Miami y fue una experiencia muy hermosa en mi carrera como actor. He actuado en muchos filmes, en Hollywood y en producciones independientes, pero este es muy particular, es el único largometraje donde tengo la responsabilidad del personaje principal. Fue muy lindo y divertido. Es un sentimiento muy peculiar saber que irán muchos amigos, que conocen la película y quieren volver a disfrutarla en pantalla grande, con esa magia que sólo tienen los cines. Y es también muy emocionante e intrigante a la vez saber que irán muchas otras personas, marielitos y otros exiliados, de generaciones como la mía y de generaciones nuevas. Sin dudas será un domingo especial. Los espero. No falten”, dijo Rabasa.

Iván Acosta, autor de El Super, recuerda a "Leoncito" Ichaso, quien codirigió su obra más famosa, ícono del exilio

Según ha contado el escritor y director del filme, Iván Acosta, se "molestó mucho" por la "representación negativa de los marielitos en el filme Scarface” (1983) dirigido por Brian De Palma y escrito por Oliver Stone, y junto con el productor de Amigos, Camilo Vila, buscaron financiación para realizar “el primer largometraje realizado en Estados Unidos íntegramente por cineastas, actores y técnicos cubanos”. Acosta es autor de casi una veintena de piezas teatrales y varias películas de ficción y documentales, entre ellas Rosa y el ajusticiador del canalla, Cómo se forma una rumba, y Cándido manos de fuego.

“Una parte de la comunidad cubana en Miami tenía al principio una actitud no muy positiva hacia los nuevos refugiados, por culpa de las artimañas del régimen, que entre la gente decente infiltró a un grupo de criminales y enfermos mentales con la mala intención de decir que los contrarrevolucionarios eran delincuentes. Entonces para mí fue muy importante contar la historia humana de los marielitos. En Amigos, pretendíamos hacer precisamente eso, al estilo de El Súper”, explicó Acosta, fundador del Centro Cultural Cubano de Nueva York, miembro de la Academia de la Historia de Cuba en el Exilio y ganador de varios premios internacionales en teatro y cine.

Para el portal de Coral Gables Art Cinema, el creador ha dicho: “En El Súper tuve al personaje Roberto Amador González expresando la experiencia del exilio cubano de aquellos días. En Amigos, tengo a Ramón Goizueta Fernández, contando las historias de muchos refugiados cubanos que decidieron dejarlo todo para escapar a través del puente del Mariel. Escribí el guión como una comedia dramática agridulce”.

Al final de la proyección de Amigos, habrá un segmento de preguntas y respuestas (Q&A) con el escritor y director Iván Acosta y el actor Rubén Rabasa, moderado por el cineasta de Miami, Gabriel de Varona, quien actualmente trabaja en una película protagonizada por Rabasa. Las entradas pueden comprarse por adelantado en el portal de la cinemateca.