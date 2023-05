Película venezolana llega a festival en Los Ángeles

CARACAS.- La película La sombra del sol (The Shadow of the Sun) -del galardonado realizador venezolano Miguel Ángel Ferrer , en coproducción con Venezuela y Estados Unidos- entró en la selección oficial del Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles 2023 (Laliff), la cual se estrenará el próximo 4 de junio en el TCL Chinese Theater de Hollywood.

A cuatro manos se consolidó el guión del filme, junto a Guillermo de la Rosa. Se armó el equipo de producción integrado por Will Romero, Maritza Carbajal, Álvar Carretero de la Fuente, Juan Carlos Rodríguez, Maylen Calienes, Vince Sánchez Sambrano y Héctor Manrique, quienes hicieron posible el rodaje en Acarigua, Venezuela, el año pasado.

“Siempre fue un sueño volver a mi país, a hacer cine, no solo mostrar sus imponentes paisajes sino también el calor, la perseverancia y la fuerza de voluntad del espíritu venezolano, el que lucha por lo que anhela y lo hace posible”, agregó Ferrer, quien tiene varios años radicado en Los Ángeles.

Sobre la película

La sombra del sol retrata los imponentes paisajes del llano venezolano y muestra la historia de Alex, un joven sordo que le pide a Leo, su hermano mayor, del que se ha distanciado, que se una a él en un concurso musical. Cristalizar su sueño a través de la voz de su hermano mayor, será un desafío que pondrá a prueba sus habilidades, su capacidad de perseverancia y resiliencia en una sociedad no apta para la inclusión.

El film venezolano está integrado por los actores Carlos Manuel González, con el debut de Anyelo López -actor sordo- junto a Greisy Mena, Jeizer Ruiz, Richard Clark, Davis Olaves, Camila Curtis y Pedro Alonso.

La sombra del sol continuará su circuito mundial de festivales tras Laliff, antes de su estreno comercial en Venezuela y otros países.

Sobre Festival Internacional de Cine Latino de Los Ángeles

Para el actor, productor, director y activista Edward James Olmos, director de Laliff, con esta muestra se mantiene el firme propósito de potenciar la presencia de los latinos en la meca del cine. Desde 1997, Laliff ha otorgado el Premio Gabriel Figueroa Lifetime Achievement Award a íconos de la industria como Raúl Julia, Pedro Almodóvar, Carlos Saura, María Félix, Anthony Quinn, Nelson Pereira Dos Santos, Rita Moreno, Antonio Banderas, Ignacio López Tarso y el propio Gabriel Figueroa.

Producciones provenientes de Canadá, Estados Unidos y América Latina se darán cita en el festival este año del 31 de mayo al 4 de junio.

Carbón (Brasil- Argentina), de Carolina Markowicz; Chronicles of a Wandering Saint (Argentina- USA), de Tomás Gómez Bustillo; La hija de todas las rabias (Nicaragua), de Laura Baumeister; Vida y Patria: The power of music (USA), de Beatriz Lungo; Hope, Soledad (México-USA), de Yolanda Cruz; So much tenderness (Canadá), de Lina Rodríguez; The eternal memory (Chile), de Maite Alberdi, son algunos de los títulos que se proyectarán en esta edición.

