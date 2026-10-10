sábado 10  de  octubre 2026
CINE

Penélope Cruz vuelve a rodar con Javier Bardem en "Búnker"

La madrileña echa la vista atrás y dice no poder creer que ya hayan pasado 34 años desde su primer trabajo conjunto con Bardem en Jamón, Jamón

La actriz española Penélope Cruz y el actor español Javier Bardem en la alfombra roja de Bunker, película que compitió en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 8 de septiembre de 2026.&nbsp;

La actriz española Penélope Cruz y el actor español Javier Bardem en la alfombra roja de "Bunker", película que compitió en el 83º Festival Internacional de Cine de Venecia, en el Lido de Venecia el 8 de septiembre de 2026. 

AFP/Stefano Rellandini

LONDRES.- Tras un paréntesis de ocho años, la actriz española Penélope Cruz volvió a compartir pantalla con su marido, el también actor Javier Bardem, en el thriller de suspenso Búnker, ya que "pesaban más las ganas que el miedo" a la hora de dar el paso, explicó este sábado en una entrevista con EFE en Londres.

"Era un proyecto irresistible, con un director (Florian Zeller) al que admiramos muchísimo y pesaban más las ganas de hacerlo que el miedo a hacerlo", comentó hoy a EFE la intérprete madrileña, de 52 años, durante la alfombra roja previa a la gala de presentación de Búnker en el Festival de Cine de Londres.

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Desde Todos lo saben (2018), Penélope Cruz y Javier Bardem no habían vuelto a trabajar en una película juntos.

"¿Ocho años?", dice la actriz, sorprendida ante el dato. "Siempre digo que rodamos cada cinco años, pero no es así, han pasado muchos más", reconoce.

Seguidamente, la madrileña echa la vista atrás y dice no poder creer que ya hayan pasado 34 años desde su primer trabajo conjunto con Bardem en Jamón, Jamón (1992).

Desde entonces, han repetido en nueve ocasiones, incluido en Vicky Cristina Barcelona (2009), donde ambos iniciaron su historia de amor y además le valió a Cruz su primer Óscar.

"Nos gusta mucho trabajar juntos pero es verdad que al mismo tiempo yo creo que es más sano no hacerlo demasiadas veces", comenta.

Una conexión dentro y fuera de la pantalla

La actriz afirma que pese a que Bardem es alguien con quien comparte una conexión y al que conoce bien, o sabe lo que está pensando en cada momento... al reencontrarse con él en el rodaje de 'Búnker' sintió lo mismo que la primera vez que compartieron pantalla.

"Te da tanto, te sorprende, está ahí como compañero y se crea un baile muy interesante donde cada día puedes aprender algo", describe Cruz. Esa parte, dice, es la que no quiere desgastar: "No me quiero quedar sin eso, entonces de vez en cuando me encantaría repetir, pero a lo mejor pasan otros cinco años", advierte.

Por este motivo, el director de 'Búnker', el francés Florian Zeller, confiesa a EFE que se sintió aliviado cuando Cruz y Bardem aceptaron unirse a su película, hecha prácticamente a medida para la pareja:

"Quería trabajar con ellos dos juntos en pantalla porque pensé que sería una experiencia extraordinaria y en cierto modo única para explorar algo especial, como una ambivalencia entre la realidad y la ficción", manifestó.

En el filme, ambos actores interpretan a un matrimonio acomodado formado por Sofía, una editora, y Miguel, un arquitecto de renombre, afincados en Londres.

La unidad de la pareja, y los valores que la sustentan, se resquebrajan cuando un magnate tecnológico le encarga al personaje de Bardem la construcción de un búnker en Hawái para protegerse.

Zeller explica que, a través de la perspectiva de la pareja, buscaba explorar los miedos y las esperanzas que la sociedad vive al observar el mundo en este momento: "El mundo tal y como lo conocemos (...) es tan loco, tan aterrador, que entiendo la tentación de aislarnos. Pero creo que esto es algo que deberíamos superar para encontrar formas de volver a conectar con los demás, y de eso trata Búnker".

Cruz acudió a la alfombra roja de este sábado en Londres sin la compañía de Bardem y ataviada con un vestido amarillo de flores. Se trata de la segunda película que presenta la actriz en esta 70 edición del festival londinense, después de asistir a la gala dedicada a La bola negra el pasado jueves.

Búnker, una coproducción franco-española, llegará a los cines de España el 12 de febrero de 2027.

Junto a Bardem y Cruz, el elenco se completa con Stephen Graham, Patrick Schwarzenegger y Paul Dano, entre otros.

FUENTE: Con información de EFE

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